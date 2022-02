Emil Rengle participă la Survivor de „sărăcie”?! Pe ce a „spart” cei 120.000 de euro primiți de la Pro TV, pentru că a câștigat Românii au Talent

În 2018, Emil Rengle a reuşit să câştige celebra emisiune Românii au Talent. Cunoscutul dansator a câştigat marele premiu în valoare de 120.000 euro. Iată ce a făcut tânărul cu suma uriaşă de bani.

Emil Rengle şi-a văzut visul îndeplinit după ce a reuşit să câştige sezonul cu numărul opt al emisiunii de talente. Tânărul a avut curaj și și-a deschis o afacere în plină pandemie.

CITEŞTE ŞI: EMIL RENGLE, REPLICĂ HALUCINANTĂ PENTRU UN „RĂZBOINIC” DE LA SURVIVOR: “SĂ TE IAU PE LA SPATE”

Cunoscutul dansator era extrem de fericit şi încrezător în visul său în care a investit aproape toată suma câştigată la emisiunea de la ProTV.

„Anul acesta mi-am deschis școala de dans la Oradea și, chiar dacă a stat doar o lună și jumătate deschisă la început, după care am fost nevoiți să închidem din cauza pandemiei, încă rezistăm. Am șase angajați plus patru colaboratori. E pentru prima dată în viața mea și mă bucur că pot fi alături astfel de alți oameni. Chiar dacă a fost un an greu, sunt fericit și recunoscător că în Oradea mi se desfășoară activitatea în continuare, oamenii sunt deschiși, am o echipă foarte bună. Toți sunt extrem de înțelegători și în ultima perioadă am primit numai acest gen de vibe” , a declarat Emil Rengle, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Emil Rengle participă la Survivor de „sărăcie”?!

Cu toate acestea au apărut unele speculaţii potrivit cărora afacerea dansatorului nu ar merge atât de bine. Mai mult, se pare că Emil Rengle ar fi fost nevoit să accepte participarea la Survivor România pentru a-şi salva visul. Încă de la începutul competiţiei, acesta nu a ascuns faptul că îşi doreşte să câştige marele premiu pus în joc.

Deşi este unul dintre cei mai căutați și apreciați dansatori și coregrafi, pentru Emil Rengle intrarea în lumea afacerilor i-a creat multe probleme financiare.

Rengle Sport & Dance, firma pe care o deține Faimosul de la Survivor România 2022, deschisă în 2019, are încă de la înființare, probleme.

Conform raportărilor făcute, societatea, deschisă în 2019, a acumulat în acel an pierderi de peste 33.000 de lei. În următorul an fiscal însă, lucrurile au devenit și mai dificile. Firma în care Emil Rengle are trei angajaţi, a înregistrat o cifră de afaceri de 76.824 de lei, ceea ce înseamnă că a făcut încasări de puțin peste 6.400 de lei lunar.

Conform datelor contabile înregistrate, compania Faimosului de la Survivor a înregistrat pierderi de peste 22.000 de lei, adică peste 4.400 de euro, iar datoriile s-au dublat, de la 46.00 de lei ajungând la aproape 100.000 de lei. O parte din aceste pierderi au fost cu siguranţă plătite din premiul de la Românii au Talent, iar dacă va câştiga şi titlul de la Survivor, cel mai probabil dansatorul o să investească din nou în visul său.

Sursă foto: Instagram