Emily Burghelea, infectată cu un virus după ce a aflat că este însărcinată: ”Am primit un tratament de la medic”

Emily Burghelea s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate la scurt timp, după ce a aflat că este însărcinată pentru a doua oară. Soţul blondinei a fost cel care a avut grijă de ea în aceste momente dificile.

Emily Burghelea s-a infectat cu un virus care din nefericire, a pus-o la pat pentru câteva zile. Fiica vedetei, Amedea, a fost prima care l-a contactat de la grădiniță, iar ulterior le-a transmis boala şi părinţilor săi. Cei trei s-au testat pentru COVID-19, însă rezultatul a fost negativ.

“Azi nu s-a mișcat din pat de rău. Am luat amândoi virusul Amedeei de la grădiniță.” a spus Andrei pe Instastory.

Acum, cei trei se simt mult mai bine, iar în tot acest timp, partenerul blondinei s-a asigurat că viitoarea mămică își ia tratamentul prescris de medic.

Emily Burghelea, însărcinată pentru a doua oară

Vedeta de la Pro TV a aflat recent că este însărcinată pentru a doua oară, iar din acest motiv nu a vrut iniţial să ia tratamentul pe care medicii i l-au prescris.

Emily credea că poate trece peste boală și fără tratament, însă partenerul ei a fost cel care a insistat să nu treacă peste recomandările specialiştilor.

“Dar nu vreau să iau. Dar oare nu poate să-mi treacă fără pastile? (…) Cum îi dau eu tratamentul prescris de medic Amedeei, așa mi-l dă soțul meu mie. Avem ceva în comun, amândouă facem figuri.

Am primit de la doctor un tratament permis în sarcină, credeam că pot să trec peste fără ele, dar se pare că e necesar.”, a scris Emily Burghelea, după ce soțul a reușit să o convingă să-și ia pastilele.

Cum se distrează Emily Burghelea la doar un an după ce a devenit mămică

Dacă înainte iubea viața de noapte și festivalurile de muzică, acum, Emily Burghelea nu mai pare la fel de entuziasmată să petreacă prea mult timp departe de fiica sa. Vedeta recunoaște că lucrurile s-au schimbat destul de mult în ultimul timp, tocmai de aceea preferă să ajungă mai repede acasă la fiica sa, decât să mai piardă timpul în cadrul diferitelor festivaluri sau petreceri care au loc ocazional.

„Înainte să fiu mămică, le-am făcut pe toate – Untold, Neversea, deci chiar am fost la absolut toate. Iar acum, de exemplu, am fost la Summer Well și am plecat acasă prima. Am stat 2 ore și am plecat acasă”, ne-a explicat Emily cu zâmbetul pe buze în cadrul unui interviu.