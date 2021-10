Epidemiologul Octavian Jurma trage un semnal de alarmă! Următoarele 2 săptămâni vor fi catastrofale: ”10.000 de români o să fie uciși de COVID”

Medicul epidemiolog Octavian Jurma trage un semnal de alarmă! Potrivit acestuia, autoritățile române ar trebui să ia măsuri mai dure în contextul în care cazurile de infectare cu noul coronavirus cresc alarmant.

Epidemiologul Octavian Jurma susţine faptul că pandemia de COVID-19 nu a atins încă vârful, iar următoarele două săptămâni vor fi catastrofale pentru români. Medicul este de părere că România va avea, în următoarele două săptămâni, un milion de români infectați cu COVID-19 dar şi peste 10.000 de decese.

”Vă dați seama că azi (n.r.- luni, 18 octombrie) avem de 25 de ori mai multe cazuri azi decât în urmă cu 8 săptămâni? Avem de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1. Da, vălul acela în care am stat 30 de zile în carantină ca să nu ajungem ca Lombardia. Acum am ajuns mai rău ca Lombardia pentru că am refuzat carantină de 30 de zile și prin asta am refuzat să mai avem vreodată doar 500 de cazuri pe zi în vârful unui val. Acum le arătăm noi italienilor cum arătă un val pandemic în care politicienii au luat locul medicilor.

Vom continua la acest nivel stratosferic încă cel puțin 2 săptămâni. 1 milion de români se vor îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200.000. 10.000 de români vor fi uciși de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 5.000. Nu vă arăt aceste cifre ca să vă îngrozesc, ci ca să vă trezesc”, a scris Octavian Jurma pe Facebook.

Raed Arafat: ”Românii au fost păcăliți”

Atât România, cât şi Bulgaria se luptă cu noi recorduri ale numărului de infectări cu COVID-19 de la începutul lunii septembrie. Guvernul român consideră că eșecul campaniei de vaccinare este din cauza ştirilor false şi a teoriilor conspiraţiei care se răspândesc în online și pe rețelele de socializare.

”Sunt oameni care răspândesc știri false în timpul unor dezbateri de la unele televiziuni, care invită astfel de persoane, iar aceste persoane vin cu teorii împotriva vaccinării, se pronunță împotriva oricărei măsuri luate de autorități pentru a limita răspândirea bolii, ba unii chiar au ajuns să nege existența pandemiei, deși este recunoscută de o lume întreagă.

(…) Au libertate, scriu toți pe Facebook-uri, scriu pe social media, ies în stradă și spun ce vor, nimeni nu i-a oprit, dar măcar să nu continuăm răspândirea forțată prin unele canale, la care se uită foarte multă lume, care este puțin informată și care stă și ia aceste informații de bune, pentru că au încredere într-o persoană sau au încredere într-un post sau au încredere într-un prezentator și ne trezim că ajungem să avem un număr de pacienți mult peste capacitatea noastră și avem număr de decese de 300 pe zi, ceea ce este imens”, a declarat Raed Arafat.