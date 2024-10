Erika Isac rupe tăcerea despre piesa Boo Hoo! E sau nu copiată după Pink Like Suki? „Să vă relaxați”

După ce la începutul acestui an Erika Isac a spart topurile de pe You Tube cu piesa ”Macarena”, a revenit în forță cu o nouă melodie, iar controversele nu au lipsit nici de data aceasta. Artista a fost aspru judecată pentru scenele violente din videoclipul piese Boo Hoo, dar și pentru faptul că noua melodie ar fi fost plagiată după piesa Pink Like Suki a trupei Pebbles & TamTam. Ce are de spus tânăra în apărarea ei?

Erika Isac a ajuns din nou în mijlocul unui scandal. Artista a spart toate topurile muzicale cu piesa ”Macarena” – la începutul acestui an – iar acum a revenit cu un nou single. Este vorba despre piesa Boo Hoo, piesă care se bucură de succes, dar care a stârnit deja primele controverse. NU RATA: Erika Isac a lansat un clip mega controversat! Fanii s-au revoltat imediat: „Oribil. Ăsta-i abuz, violență”

Erika Isac a fost acuzată că a plagiat melodia Boo Hoo

Piesa Boo Hoo a fost lansată pe data de 8 octombrie 2024. Încă de la primele vizualizări au existat o mulțime de utilizatori care au criticat scenele înfricoșătoare, dar și versurile care depășesc toate așteptările. Plină de mister și dramatism, Erika Isac se prezintă în rolul unui personaj negativ în videoclipul piesei Boo Hoo, personaj care nu a trecut neobservat printre firile cele mai conformiste.

Pe lângă cei care s-au arătat dezgustați de videoclipul piese și care au creat o adevărată isterie în jurul imaginilor înfricoșătoare, Erika Isac a fost acuzată că a plagiat piesa Boo Hoo după melodia Pink Like Suki a trupei Pebbles & TamTam. În apărarea ei, artista a ieșit public și a mărturisit că este adevărat faptul că refrenul melodiei sale este inspirat 100% din piesa Pink Like Suki, fapt pe care nu-l regretă și de care este chiar mândră.

„Legat de situația cu Boo Hoo și Pink Like Suki, este 100% adevărat că refrenul este inspirat după Pink Like Suki, dar este mult mai mult la piesa asta decât primele trei versuri (care se aseamănă, nu se adună) și voiam să vă spun să vă relaxați un pic, voi ăștia cei care mă ”super iubiți”, pentru că am văzut și comentarii de genul: ”E o piesă copiată la fel ca toate piesele ei” și despre care știți real și sincer că este o minciună. Nu este adevărat așa ceva. Nu-mi pare deloc rău că m-am inspirat după piesa Pink Like Suki pentru că este o piesă super tare după care eu am reușit să facă o piesă și mai tare. Mă bucur că am reușit chestia asta”, a spus Erika Isac pe o platformă de socializare.

”Îmi place să nasc controverse”

După ce a devenit un personaj public controversat, Erika Isac a fost aspru judecată și condamnată pentru melodiile sale. Artista a declarat că impactul pe care piesa ”Macarena„ l-a avut asupra publicului a fost cel așteptat de ea. În cadrul unui emisiuni Tv a mărturisit că este mândră de faptul că a reușit să ”miște” niște lucruri în percepția oamenilor în legătură cu abuzurile la care sunt supuse unele femei din România.