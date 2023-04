Este David Popovici un sportiv bogat? „Rechinul” a oferit un răspuns surprinzător

David Popvici este senzația momentului. Tânărul înotător a reușit să câștige titlul după titlul și să doboare recorduri. Dublul campion mondial şi european a intrat în atenția tuturor, iar mulți se întreabă dacă veniturile acestuia sunt pe măsura performanțelor sale. Acum, David Popovici a vorbit despre situația sa financiară și a răspuns curiozității tuturor.

După ce a reușit să câștige numeroase titluri și să se facă remarcat, David Popovici a reușit să atragă și atenția marilor companii care își doresc să colaboreze cu el. Recent, tânărul sportiv a semnat un contract pe patru ani cu o renumită bancă, iar în acest context s-a ridicat și întrebarea încasărilor pe care înotătorul le are.

David Popovici nu s-a ferit de subiect și a vorbit deschis despre relația pe care o are el cu banii. Acesta a mărturisit că nu are nicio idee despre câștigurile sale financiare. Tânărul și-a dorit să stea departe de acest aspect nevrând ca veniturile financiare să îl influențeze și să îl deraieze de la drumul său către performanță.

Așa că toate veniturile înotătorului sunt gestionate de o persoană de încredere, iar el se va apleca asupra lor ceva mai târziu, atunci când se va considera pregătit.

„Nu ştiu dacă mă credeţi, dar este adevărat, tatăl meu poate să ateste, toţi oamenii care mă ajută pot să ateste. Eu nu vreau să ştiu câţi bani fac. Eu nu vreau să ştiu câţi bani câştig pe lună, nu vreau să ştiu ce bonusuri primesc, ce premii câştig din înot, tocmai pentru că nu vreau să mă influenţeze.

Nu ştiu, odată ce voi şti asta poate mi s-ar urca la cap, poate m-ar face să mă schimb în vreun fel. Tocmai de asta aleg să nu ştiu, dar am oameni de încredere care se ocupă de asta şi pentru că de curând sunt adult şi am crescut va trebui la un moment dat să mă ocupă şi eu de asta. Dar o iau pas cu pas şi încerc să nu fug de responsabilitatea asta prea mult, pentru că în curând voi fi nevoit să ştiu şi să-mi văd de viaţa de adult”, a declarat David Popovici, la One Tower.

„Asta e filosofia mea”

De asemenea, David Popovici a mai spus că el nu pune mare preț pe bogăția financiară. Sigur, banii sunt importanți pentru a asigura un trai bun, însă ce depășește asta consideră că pot influența negativ o persoană.

Sportivul își dorește să ia totul pas cu pas și cel mai important să nu își piardă focusul de la unicul său scop, acela de a face performanță și a deveni cel mai bun. Recent a cunoscut celebritatea, se bucură de ea, dar vrea să rămână cu picioarele pe pământ și să nu se lase amăgit de aceasta.

„Există şi bogăţie de natură financiară, dar nu văd cum m-ar ajuta vreodată real. Consider că bogăţia vine atunci când te simţi bine, când eşti liniştit, când ai un simţ al siguranţei. Cred că banii te ajută atunci când reuşeşti să fii suficient de comod financiar. Sunt convins că ceea ce depăşeşte un prag poate strica la un moment dat, asta e filosofia mea.

Întotdeauna mi-am dorit să fiu pe cât de bun sunt, îmi doresc să fiu cel mai bun şi sunt conştient că la pachet cu asta vine atenţia, vine succesul, sunt atât de mulţi factori care intră în joc. Încerc să mă adaptez la noua mea viaţă, rămânând la fel, nu vreau să mă schimb, nu vreau să las nimic să mă schimbe. Şi să fac cât mai mult bine, asta îmi doresc, pentru că eu consider că nu am nimic mai bun de făcut cu imaginea mea, atât timp cât sunt cunoscut, decât să fac bine şi să promovez principii sănătoase şi valori precum cele pe care le-am menţionat mai devreme”, a mai spus David Popovici.

