Eugen Neagoe în război cu contestatarii: „Am spus că vreau titlul și am fost luat la mișto. Nu-mi place. Chiar nu am fost arogant!”

Sepsi OSK Sf. Gheorge a ținut în șah Dinamo în Groapă și cu punctul obținut a urcat pe podium în Liga I.

La finalul duelului din Șoseaua Ștefan cel Mare, Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației din Sf. Gheorghe a ținut să se războiască cu cei care l-au luat la „mișto” după ce a declarat că își dorește să câștige titlul de campion cu Sepsi.

„Să ne înțelegem: am spus că mi-aș dori să câștigăm campionatul, dar sunt convins că este foarte greu. Am văzut că am fost luat la mișto… Nu-mi place, că nu am fost arogant și nu am vorbit la mișto la conferințe cum se mai întâmplă. Dacă am deranjat, îmi cer scuze. Dacă rămânem în prima ligă este foarte bine, ăsta este obiectivul nostru. Puține goluri am primit și îmi doresc să rămânem cu cea mai bună defensivă. Merită felicitări toată echipa, nu doar apărarea. Asta seară ne-am dorit să câștigăm. Am făcut o primă repriză foarte bună, dar în a doua repriză am făcut câteva greșeli și puteam chiar să pierdem. Nu am reușit să marcăm, asta este, dar este bine că nu am primit gol. Știam de ofensiva lui Dinamo și le-am spus băieților”, a declarat Eugen Neagoe, antrenorul principal al formației Sepsi OSK Sf. Gheorghe.

Dinamo- Sepsi, meci contând pentru etapa a X-a a Ligii I, s-a terminat 0-0.

După acest rezultat Dinamo rămâne în a doua jumătate a clasamentului, fiind pe locul 10 cu 11 puncte în timp ce Sepsi a urcat pe podium fiind cu 16 puncte pe locul 3.