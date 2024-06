Evaluare Națională 2024. Cât de grele au fost, de fapt, subiectele de la Limba Română? „E trist”

Evaluare Națională 2024. Ce grad de dificultate a avut proba de la Limba și Literatura Română? Primul examen scris a fost susținut pe 25 iunie 2024, iar un profesor explică ce dificultăți au întâmpinat, de fapt, elevii de clasa a VIII-a. Iată informațiile mai jos, în articol.

Marți, 25 iunie 2024, elevii de clasa a VIII-a au susținut prima probă scrisă la sesiunea de Evaluare Națională 2024. Cancan.ro v-a arătat, AICI, subiectele care au picat în această sesiune. Printre altele, au avut de efectuat caracterizarea unui personaj din romanul „Cireșarii” scris de Constantin Chiriță (la subiectul II). Totodată, a fost publicat și baremul de corectare pentru prima probă de la Evaluare. Baremul este disponibil la acest link. Mâine, elevii revin în băncile instituțiile de învățământ, pentru a susține cea de-a doua probă scrisă.

Însă, ce spune un cadru didactic despre dificultatea întâmpinată de elevi în proba de la Limba și Literatura Română? Unii dintre elevii de clasa a VIII-a au susținut că au existat dificultăți față de textul literar.

Un cadru didactic a explicat faptul că cel de-al doilea text a fost mai ușor de înțeles. În plus, unii dintre elevii de clasa a VIII-a, care au susținut proba, s-au confruntat cu dificultăți în a înțelege textul literar.

„Textul al doilea a fost unul mai ușor de înțeles. În general, textul nonliterar este mai accesibil, a fost și un text mai scurt, iar compunerea 1 se bazează pe textul literar. Pentru că am lucrat online cu mulți elevi și în ultima perioadă știu că au avut dificultăți la înțelegerea textului literar. Unii dintre ei chiar au făcut confuzie între personaje. Lucru care mă surprinde, din păcate, neplăcut. E trist să îl confunzi pe Tic cu cățelul și pe cățel cu Tic. Am refăcut rezolvarea subiectelor și am reușit să văd câteva mesaje de-ale copiilor. Textul literar a fost perceput ca unul dificil și eu cred că este îngrijorător că se întâmplă așa. Nu a fost un text dificil și cred că acesta este un semnal corect din partea Ministerului Educației că trebuie să insistăm pe lectură și pe formarea unor abilități de înțelegere a textului. Abilități pe care, din păcate, mulți copii de clasa a VIII-a încă nu le au”, a precizat profesorul la Digi24.