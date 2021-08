Eveniment special dedicat pasionatilor de autovehicule: Tiriac Collection organizeaza o expozitie auto unicat, in aer liber, cu acces gratuit, in weekendul 10-12 septembrie 2021

Bucuresti, 23 august 2021 – Tiriac Collection, galeria privata de autovehicule apartinand domnului Ion Tiriac, lanseaza o invitatie deschisa tuturor pasionatilor de automobile si prezinta exclusiv in weekendul 10-12 septembrie, de vineri pana duminica, o expozitie in aer liber compusa din peste patruzeci de modele auto de exceptie, care vin sa completeze colectia din incinta.

Selectia si mixul de exponate vor integra o dispunere unicat, aducand impreuna modele reprezentative pentru marcile Bentley, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Jaguar, Lincoln, Mercedes-Benz si Rolls-Royce, produse pe parcursul ultimului secol si inca neafisate in cadrul galeriei Tiriac Collection.

Expozitia exterioara, deschisa publicului in mod gratuit, va putea fi admirata de vineri 10 septembrie, pana duminica 12 septmbrie, in intervalul orar 10:00-19:00, in curtea galeriei Tiriac Collection, localizata in Otopeni, pe Calea Bucurestilor, nr. 289.

Evenimentul va reprezenta o oportunitate inedita pentru pasionatii domeniului auto de a admira masinile selectate intr-o zona extinsa, de a se bucura de vizibilitatea tuturor detaliilor si unghiurilor exterioare ale autovehiculelor prezentate si de a accesa informatii despre istoricul acestor modele in limbile romana si engleza.

Totodata, expozitia va integra doua unitati auto complet restaurate local si va prezenta informatii din procesul de restaurare derulat de echipa Tiriac Collection.

Galeria isi va derula in paralel programul uzual de functionare, fiind deschisa publicului de vineri pana duminica, in intervalul orar 10.00-19.00. Astfel pe parcursul celor doua zile de weekend publicul interesat sa continue intruziunea in lumea si istoria auto, va avea posibilitatea de a vizita galeria interioara in baza de bilet de acces, vizionand alte peste 150 de modele definitorii pentru industria auto, de la momentele sale incipiente si pana in prezent, inclusiv unitati care au apartinut unor mari personalitati, editii din serii limitate, masini super-performante evidentiind cele mai recente tendinte in materie de tehnologie auto.

Tiriac Collection este prima galerie auto personala din Romania deschisa publicului, care reuneste modele auto si moto emblematice, atat clasice, cat si de ultima generatie, apartinand celor mai importanti producatori auto din lume.

Galeria dispune de o aplicatie proprie pentru smartphone, Tiriac Collection Mobile App, accesibila in sistemele de operare Android si iOS. Aceasta poate fi descarcata gratuit de la adresa app.tiriaccollection.ro.

Detalii suplimentare despre Tiriac Collection pot fi accesate la adresa www.tiriaccollection.ro, pe pagina de Facebook sau pe contul Instagram apartinand galeriei.