Exatlon 11 aprilie. Războinicii au câștigat miercuri seara cu 10-9 și vor merge la o pizzerie. Giani Kiriță a încins spiritele, după ce a pierdut punctual decisiv. El s-a răzbunat pe Diana Belbiță, la care a țipat. Luptătoartea de MMA i-a dat replica, printre lacrimi.

„Nu consider că a fost doar vina mea. Nu mi se pare normal să se țipe, să se urle. Nu mi se pare corect pentru că și eu am tras ca oricare din echipa”, a spus Diana.

„Nu ești tu vinovată. Știi cum e Giani”, a consolat-o Geanina.

„Stai puțin, că nu ți-am reproșat. Trebuia să te gândești să lași bățul ăla colo. De acum încolo, la ștafetă, orice detaliu e important. M-am ofticat că am pierdut. Un detaliu de 10 secunde face diferența. Îmi pare rău, că i-am avut în mână. Ăsta e Exatlonul, e dur! Am pierdut 3-4 secunde importante. Eu nu am cum să îi reproșez ceva Dianei, ne-a adus atâtea victorii”, a spus Giani.

„Eu nu am reproșat niciodată nimic. Ai țipat la mine!”, i-a zis Diana.