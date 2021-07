EXCLUSIV. Andreea Tonciu, în doliu! Bruneta a pierdut încă un membru drag din familie: „Îmi pare enorm de rău că nu am mai apucat să vorbesc cu el”

Andreea Tonciu trece prin momente dificile! Bruneta a povestit pentru CANCAN.RO cu ce situații neplăcute se confruntă în ultima perioadă atât la capitolul sănătate cât și în familie. După ce a ajuns la spital din cauza unor probleme la ureche, vedeta a aflat o veste cumplită: unchiul său a decedat!

Andreea Tonciu şi-a pierdut zâmbetul de pe buze. În această dimineaţă, bruneta a apărut în faţa fanilor săi extrem de tristă şi abătută. Se pare că, problemele de sănătate cu care se confruntă şi-au spus cuvântul, iar starea sa nu este una deloc bună.

„Sunt foarte supărată, nu mă simt bine… sunt umflată pe partea dreaptă pentru că am probleme cu urechea. Am fost la spital şi m-au trimis acasă. Medicul care m-a consultat mi-a dat câteva recomandări şi un tratament. Cred că în vacanţă m-am îmbolnăvit. M-am jucat cu fiica mea în piscină şi am simţit cum mi-a intrat apa în ureche. În weekend am mers toată ziua cu aerul condiţionat la maxim şi cel mai probabil am agravat situaţia”, ne-a povestit bruneta.

Andreea Tonciu, în doliu!

Pe lângă problemle de sănătate cu care se confruntă, Andreea Tonciu a mai primit o lovitură grea! Unchiul vedetei s-a stins din viaţă în urma unui atac cerebral.

„Pe lângă acest lucru trec şi printr-un moment nefericit pentru că am un deces în familie. Mi-a murit un unchi… Ai mei au plecat de urgenţă la Constanţa, îţi dai seama este un moment greu şi trebuie să fim alături de rudele noastre. Iar eu acum trebuie să mă ocup de afacerea familiei, sunt la florăria mamei mele, dar durerile astea pe care le am nu îmi dau pace”, a povestit vedeta cu ochii în lacrimi.

Totodată, bruneta a povestit cu ochii în lacrimi faptul că nu a apucat să îşi mai vadă unchiul măcar o dată.

„Sâmbătă am avut câteva filmări la Constanţa şi am vrut să trec în vizită pe la unchiul meu. Părinţii mei m-au sunat şi mi-au spus că el nu se simte bine şi m-au sfătuit să trec să îl văd. Îmi pare enorm de rău că nu am mai apucat să vorbesc cu el, am terminat foarte târziu treaba, voiam sa ajung acasă pentru că eram obosită şi m-am gândit să nu îl mai deranjez nici pe el la ora aia târzie. Din păcate după atacul cerebral pe care l-a suferit a murit. Nici nu pot să îţi explic cât de mult regret că nu am trecut în seara aia pe la el…”, ne-a mai dezvăluit Andreea Tonciu.