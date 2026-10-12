EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Vești importante pentru suporteri!

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații importante despre ce urmează la Dinamo

Facem lumină în “războiul platourilor” de la Sfântu Gheorghe: cine a greșit și de la ce a plecat, de fapt, totul.

Informații importante și despre o decizie care afectează Dinamo și noutăți despre cei mai în formă jucători ai “câinilor”.

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport. Pierdeți doar dacă nu vă uitați!