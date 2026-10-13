EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Marius Baciu, în direct cu suporterii: orice întrebare ai, azi primești răspunsul!

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Marius Baciu, în direct cu suporterii: orice întrebare ai, azi primești răspunsul!
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Marius Baciu va fi prezent în studioul emisiunii EXCLUSIV FCSB astăzi, de la ora 16:45. Fostul antrenor de la FCSB va răspunde, în premieră, întrebărilor fanilor roș-albaștri.

EXCLUSIV FCSB este o producție marca ProSport și poate fi urmărită marți în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport, de la ora 16:45.

La nici o lună de la plecarea de la FCSB, Marius Baciu vine în studioul EXCLUSIV FCSB, unde este gata să răspundă, în premieră, tuturor întrebărilor și curiozităților fanilor echipei.

Emisiunea va fi LIVE, astfel că orice urmăritor al emisiunii îl va putea întreba în direct pe Marius Baciu tot ceea ce dorește din perioada petrecută de acesta la FCSB.

Între timp, FCSB, cu Laurențiu Reghecampf pe bancă, a câștigat meciul cu Oțelul Galați, scor 1-0. Vom analiza și partida de pe Arena Națională, prima fără antrenorul Marius Baciu.

Tot azi, la EXCLUSIV FCSB, vom vorbi și despre conflictul dintre Gheorghe Mustață și Mihai Stoica, după ce liderul Peluzei Nord i-a cerut demisia președintelui de la FCSB.

Veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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