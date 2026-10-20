EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar: ce s-a întâmplat la pauză și la finalul meciului FC Voluntari – FCSB 1-2

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Reghe forțează mâna lui Gigi Becali. Dezvăluiri din vestiar: ce s-a întâmplat la pauză și la finalul meciului FC Voluntari – FCSB 1-2
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Laurențiu Reghecampf are două victorii din tot atâtea meciuri după revenirea la FCSB, 1-0 cu Oțelul Galați și 2-1 cu FC Voluntari. Antrenorul și-a structurat deja o idee pe care va marșa în acest sezon și despre care vom vorbi la emisiunea EXCLUSIV FCSB.

EXCLUSIV FCSB este o producție marca ProSport și poate fi urmărită marți în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport, de la ora 16:45.

Invitații emisiunii de astăzi sunt Robert Panduru și Răzvan Grădinaru, fosta mare speranță a celor de la FCSB, din perioada 2009-2016.

Discutăm astăzi despre modul în care arată FCSB sub conducerea lui Laurențiu Reghecampf, ce a schimbat noul antrenor, dar și ce planuri are în acest sezon cu echipa. În plus, avem dezvăluiri din vestiarul FCSB: ce s-a întâmplat la pauza, dar și la finalul meciului cu FC Voluntari. Momente fără precedent pentru jucători.

Totodată, vom discuta și despre modul în care Reghe încearcă să forțeze mâna lui Gigi Becali cu un jucător. Nu am uitat nici de răspunsul lui Reghecampf pentru Marius Baciu, după declarațiile acestuia din urmă la EXCLUSIV FCSB, declarații care l-au făcut pe actualul tehnician de la FCSB să înceapă o conferință de presă direct cu un răspuns pentru Baciu.

Veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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