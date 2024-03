EXCLUSIV GÂNDUL LIVE | Cum a ajuns Cătălin Cîrstoiu să candideze pentru PMB. Discuția-cheie avută cu un membru PNL a schimbat cursul istoriei

Cătălin Cîrstoiu este candidatul Coaliției PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei. Politicianul a dezvăluit în exclusivitate pentru Gândul.ro, cum a ajuns, de fapt, să candideze pentru PMB. Iată care au fost discuțiile pentru funcția de edil din partea celor două partide.

Cătălin Cîrstoiu este un recunoscut medic ortoped care va candida la Primăria Municipiului București, fiind susținut de coaliția de guvernare PSD-PNL. Acesta a precizat în exclusivitate pentru Gândul.ro că a purtat mai multe discuții, atât cu Nicolae Ciucă, liderul PNL, dar și cu Marcel Ciolacu, liderul PSD. Se pare că aceștia au dezbătut pe larg tema unei eventuale candidaturi. Mai mult, cel cu a vorbit pentru prima oară despre acest lucru a fost un apropiat de-ai săi, membru PNL.

Medicul ortoped a vorbit despre candidatura sa la Primăria Capitalei din partea Coaliției. Bărbatul a precizat că prima discuție pe această temă a avut-o cu un membru PNL, care îi este foarte bun prieten. De asemenea, acesta a dezvăluit și ce discuții a avut în acest sens cu Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă.

„Nu pot să vă dau un răspuns exact, pentru că am fost invitat la ședința coaliției și acolo, din discuții ,am ajuns la concluzia că ar fi un factor foarte bun pentru a uni practic într-o idee de a conduce Capitala electoratul PSD și electoratul PNL. Am avut discuții cu cei doi lideri politici.

Am avut-o cu un membru PNL. Am discutat în prim despre situația Primăriei Capitalei, dar nu e un membru marcant al partidului, e un prieten de-al meu. Am ajuns la concluzia, văzând programele celor două partide, că de fapt, asta a fost discuția care a generat ideea candidaturii mele, că sunt elemente din cele două programe pe care eu chiar le îmbrățișez pentru că sunt idei bune, sunt idei care nu au mai fost continuate mandatul actualului primar general, sunt alte proiecte noi și, cinstit, și eu am niște idei proprii despre cum ar trebui să arate Capitala, dar care pornesc sau se suprapun peste ideile cuprinse în programul pentru București a celor două partide.” a dezvăluit Cătălin Cîrstoiu pentru Gândul EXCLUSIV.