EXCLUSIV. Gigi Becali, așa cum nu l-ai văzut niciodată: ”M-a întrebat câți copii am și a scos portofelul”

Gigi Becali s-a hotărât să plece pentru câteva zile la Muntele Athos, în Grecia, acolo unde nu a mai fost de când a început pandemia.

Îmbrăcat modest, cu o atitudine smerită, așa cum se cade atunci când te duci la rugăciune (mai ales că suntem în Postul Mare), Gigi Becali se afla astăzi, în jurul prânzului, pe aeroportul Otopeni, înainte de a decola. Chiar dacă era îmbrăcat extrem de simplu, un admirator de-ai săi l-a recunoscut și l-a întrebat dacă poate să facă o fotografie cu el. Răspunsul latifundiarului l-a șocat chiar și pe cel care și-a dorit fotografia.

”L-am întrebat: ‘tăticu, fac și eu o poză cu tine?’ Mi-a răspuns afirmativ. Am făcut o poză cu el și m-a întrebat unde mă duc, i-am zis că la muncă. M-a întrebat dacă am copii și când i-a zis că am trei copii, a scos portofelul și mi-a dat 200 de euro, să am pentru ei.

Era îmbrăcat foarte simplu, oamenii treceau pe lângă el și nu îl recunoșteau. Eu cred că Gigi Becali este Dumnezeu pentru mulți oameni care au nevoie. Ajută pe toată lumea fără nici cea mai mică reținere”, a povestit Marius, cel care și-a dorit o poză cu latifundiarul din Pipera.

Miliardarul din Pipera își dorește să se retragă la o mănăstire

Gigi Becali își dorește să se retragă la o mănăstire, unde să interacționeze cu oamenii, dar fără să mai aibă parte de tentațiile cotidiene, mai ales că patronul FCSB este unul dintre cei care și-au declarat mereu public credința față de Dumnezeu.

Latifundiarul s-ar fi decis să-și construiască o adevărată fortăreață religioasă în inima munților, în localitatea Comanca, ce aparține de Băile Olănești (județul Vâlcea), situată într-un cadru de poveste. Se află între Parcul Național Buila-Vânturița- Parcul Național Cozia și localitatea Băile Olănești.

În urmă cu câteva luni, Gigi Becali a recunoscut public că și-ar dori să se călugărească la un moment dat, chiar dacă soția și fetele sale nu sunt de acord cu ideea.

”Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire peste vreo 10 ani. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. În plus, poți să știi ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează și el și nu știi cum îți schimbă planurile… Eu zic acum așa, dar cine știe ce o să fie peste 10 ani. Aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit… Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii. E greu ce vreau, dar nu imposibil”, declara Gigi Becali.

