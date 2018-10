EXCLUSIV / Primele declarații ale lui George Burcea despre sarcina Andreei Bălan

La scurt timp după ce în spațiul mediatic a apărut informația că Andreea Bălan este însărcinată pentru a doua oară, George Burcea, soțul vedetei, a făcut mărturisiri, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.(CITEȘTE ȘI: SEXY-IUBITA ”REGELUI ROȚILOR” S-A APLECAT ȘI ȘI-A ARĂTAT FUNDUL MEGA-BOMBAT)

Contactat de reporteri, George Burcea a vorbit deschis despre sarcina vedetei.

”Suntem foarte fericiți și bucuroși. Este o binecuvântare a lui Dumnezeu Ne doream doi copii și acum s-a împlinit dorința noastră. Momentan nu știm ce este, dar ne bucurăm foarte tare. Andreea este bine, este însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie. Este o fericire extraordinară pentru amândoi. Abia aștept să îmi petrec nopțile și cu cel de-al doilea copil”, ne-a mărturisit George Burcea.

Andreea Bălan este însărcinată: „Noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie!”

„Eu cred foarte mult în legea de atracție, și chiar înainte să văd filmul „The Secret” și să citesc cartea, îmi proiectam tot timpul obiectivele, chiar dacă nu știam neapărat cum să ajung la ele, până într-un moment în care găseam drumul și le atingeam.

Fie că a fost în carieră, number one, fie că au fost concertele, fie că a fost o casă, fie că a fost un tată bun pentru copiii mei și un soț iubitor. Acum patru ani, mi-am făcut o listă și am scris pe ea, printre altele, că vreau ca în următorii doi ani să întâlnesc un bărbat cu care să am doi copii, să fie iubitor, fidel, înalt (râde), și după doi ani, recitind lista, deja aveam soțul și un copil. Atunci am refăcut-o și am scris că vreau încă un copil în următorii doi ani. Și uite că se îndeplinește. Sunt însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie”, a dezvăluit Andreea Bălan pentru revista Unica.

Andreea Bălan și George Burcea s-au căsătorit în primăvara lui 2017

Andreea Bălan şi George Burcea formează un cuplu încă din 2015. Andreea Bălan este cântăreaţă şi jurată în cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva”, difuzată în fiecare sâmbătă seară, pe Antena 1. George Burcea este actor şi a apărut în mai multe videoclipuri, filme, dar şi piese de teatru. Andreea Bălan a devenit mamă pentru prima dată pe 9 octombrie 2016. Ea a adus pe lume o fetiţă sănătoasă de 3,270 kilograme şi 49 de centimetri, căreia i-a pus numele Ella Maya.