EXCLUSIV. Primele imagini cu Dan Diaconescu flancat de mascați! Unde va fi dus fostul patron al OTV

Primele imagini cu Dan Diaconescu, după ce mascații au dat buzna, în această dimineață, la locuința lui din București. Politicianul este vizat de o nouă anchetă penală.

Dan Diaconescu a avut parte de o surpriză neașteptată, în această dimineață, după ce mascații i-au bătut la ușă. Fostul jurnalist este vizat de o nouă anchetă penală. Au avut loc percheziții la reședința lui din București, iar cei care s-au ocupat de acest lucru sunt polițiștii din Constanța, aflați sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Potrivit oamenilor legii, Diaconescu este cercetat într-un dosar în care sunt sesizate fapte penale, pe care acesta este bănuit că le-ar fi săvârșit în județul Constanța.

„Tăticul” OTV este suspectat într-un dosar instrumentat de autoritățile constănțene, fiind acuzat că ar fi întreținut, în trecut, relații intime cu două gemene minore. Avocatul fostului prezentator de la OTV a vorbit detaliat despre acuzațiile la care este supus Diaconescu.

„Dan Diaconescu are, în acest moment, calitate de suspect. Urmează să se deplaseze la Constanța, pentru a-i fi aduse la cunoștință acuzațiile. Atunci vom afla mai multe. Totuși, rugămintea noastră este să nu confundați obiectul unui dosar, unde se pot face cercetări cu privire la multiple infracțiuni, cu acuzațiile aduse unei persoane specifice. În niciun caz, chestiuni legate de pornografie infantilă, așa cum am observat în presă. În niciun caz. Urmează să vedem acest lucru (n.r. despre relațiile sexuale cu minore). L-am întrebat și a zis că nici vorbă de așa ceva. Urmează să ne lămurim. Noi avem toată deschiderea ca, în cel mai scurt timp, să lămurim toată această poveste, pe care eu o consider ca o replică a cutremurului din America. Atât s-a putut la noi, urmează să vedem”, a transmis avocatul lui Dan Diaconescu. (vezi AICI continuarea).

Dan Diaconescu, dus la audieri

Numele lui Dan Diaconescu apare într-un dosar penal în există suspiciuni legate de presupuse relații intime cu două minore, au transmis surse judiciare pentru Gândul.ro.

„Regele” OTV-ului s-ar fi ascuns într-o anexă de pe proprietatea sa, atunci când mascații au dat buzna în reședința lui. După perchezițiile făcute de autorități, Dan Diaconescu a părăsit reședința din Primăverii, flancat de mascați. Fostul patron al OTV-ului a fost dus la audieri la Constanța. Nu a dorit să facă comentarii și nici să răspundă la întrebările jurnaliștilor. A urcat în mașina polițiștilor, a zâmbit, iar apoi a făcut un semn cum că totul ar fi în regulă.