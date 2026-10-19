„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după victoria giuleștenilor cu Corvinul

„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după victoria giuleștenilor cu Corvinul
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„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 19 octombrie, de la ora 16:45, cu o nouă ediție.

Invitatul emisiunii este Cristian Șoaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, publicate pe propria pagină de Facebook.

Principalul subiect al ediției va fi ultima victorie a giuleștenilor în campionat. Rapid s-a impus cu 2-0 în fața Corvinului Hunedoara, în etapa a 12-a din Superliga, grație unei duble reușite de Alexandru Dobre, în minutele 61 și 76.

Succesul a fost al cincilea consecutiv pentru echipa pregătită de Daniel Pancu, care continuă lupta pentru primele poziții ale clasamentului.

Partida cu Corvinul și evoluția echipei vor fi analizate în cadrul emisiunii, alături de cele mai importante subiecte din actualitatea giuleșteană.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărită astăzi, de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

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