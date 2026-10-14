„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita și Alexandru Ioniță, invitații ediției

„Exclusiv Rapid”, emisiunea ProSport dedicată echipei din Giulești și suporterilor rapidiști, revine astăzi, 14 octombrie, cu o nouă ediție.

Emisiunea începe la ora 16:45 și va fi transmisă LIVE pe canalul de YouTube ProSport.

Invitații ediției sunt Cristian Șoaita, cunoscut pentru analizele și opiniile sale despre Rapid, publicate pe propria pagină de Facebook, și Alexandru Ioniță, antrenor al echipei Rapid U16.

Cele mai importante subiecte din actualitatea giuleșteană, evoluția echipei și perspectivele clubului vor fi dezbătute în cadrul emisiunii.

„Exclusiv Rapid” poate fi urmărită astăzi, de la ora 16:45, LIVE pe canalul de YouTube ProSport.