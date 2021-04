Experiență îngrozitoare! Manelist cunoscut, agresat fizic la petrecerea unde trebuia să cânte: „Mi-a fost frică pentru viața mea”

Blondu de la Timișoara, un cunoscut manelist de la noi, a trăit, sâmbătă, una dintre cele mai terifiante experiențe din viața lui. Artistul a fost agresat la o petrecere.

Manelistul a fost invitat să cânte la o petrecere, unde a ajuns, așa cum spune chiar el, fără să știe ce îl așteaptă acolo.

„M-au chemat să cânt, am mers cu un prieten de-al meu, iar acolo… Mi-au făcut-o”, a spus, în exclusivitate, Blondu de la Timișoara pentru Wowbiz.ro.

Era hotărât să sară pe geam

Concret, manelistul a povestit că problemele au început după doar câteva melodii. „Mi-au zis că mă calcă în picioare. Am fugit în cabană, m-am închis în cameră, eram hotărât să sar pe geam dacă sparg ușa.

Mi-a fost frică pentru viața mea, credeam că mă vor omorî, mai ales că eram departe de lumea civilizată. Prietenul meu a pățit-o mai urât, s-a băgat pentru mine și l-au bătut rău de tot.

Am sunat la 112, le-am spus unde sunt, dar nu a intervenit nimeni, nu a venit nimeni să ne scape de acolo. Cu greu am fugit amândoi de la cabana aceea, noaptea… Nici acum nu înțeleg de ce mi-au făcut asta, ziceau că nu am fost respectuos cu ei, este o răzbunare oribilă, parcă trăim într-o țară de sălbatici”, a mai spus el.

Lansat în muzică de Nicolae Guță

Acum mai mulți ani, Blondu de la Timișoara se lansa în lumea manelelor cu un duet de senzație alături de Nicolae Guță. Melodiile întregistrate atunci aveau să depășească ordinul milioanelor de vizualizări.

