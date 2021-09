Fanii s-au îngrijorat, după ce Vlăduța Lupău a ”absentat” de pe social media: ”Dacă eu am reușit...”

Artista Vlăduța Lupău și-a îngrijorat fanii, după ce a ”absentat” de pe rețelele de socializare pentru câteva zile. Cântăreața a primit o mulțime de mesaje din partea urmăritorilor, neștiind ce se întâmplă cu ea.

Vlăduța Lupău și-a motivat „absența” de pe rețelele de socializare. Cântăreața și-a dorit, pentru câteva zile, să renunțe la a mai sta pe social media. Acum, însă, artista a revenit și le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj, după ce aceștia s-au îngrijorat. Vlăduța Lupău le recomandă acestora să încerce și ei să se detașeze de platformele de socializare, pentru o perioadă.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje zilnic să mă întrebați ce se întâmplă, de ce nu postez, că vă era dor de mine. Această pauză mi-a prins foarte, foarte bine și o recomand din inimă. Măcar o zi, sau 48 de ore, să încercați să nu faceți nimic pe online, să nu postați, să nu puneți măcar un story. Dacă eu am reușit atâtea zile, credeți-mă, se poate”, a spus Vlăduța Lupău pe Instagram.

Ce tarif are Vlăduța Lupău? Câți euro cere pentru un eveniment de câteva ore

Pentru un eveniment de câteva ore, Vlăduța Lupău percepe un tarif între 2000 și 5000 de euro. Iar, în condițiile în care oamenii doresc ca artista să aibă un program artistic toată noaptea, suma se ridică la aproape 10.000 de euro.

Anul acesta, Vlăduța Lupău a susținut mai multe concerte pe litoral, la spectacole organizate de Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu.

Încă de mică, Vlăduța Lupău a fost fascinată de lumea muzicii, lucru pe care l-a declarat și ea în cadrul unui interviu: ”Împrejurările care m-au făcut să aleg acest fain drum au fost date de soartă. De ce zic asta?! Pentru că părinții mei lucrau de zori şi de asta m-au dat la Clubul Copiilor din orașul meu natal, Şimleu Silvaniei; ca să petrec timpul cu copii făcând diferite activități.

Acolo, spre marele meu noroc , am „bătut’ la o uşă unde scria „Folclor’. Păşind acel prag, am întâlnit omul care stă la baza a tot ceea ce înseamnă azi „Vlăduța Lupău’. Am întâlnit-o pe doamna profesor Cornelia Neaga, căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce azi însemn ca artist”.

Sursă foto: captură video Youtube