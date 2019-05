”Fata de la meteo” l-a scos la un turcesc intim pe ”Domnul Rimă”

Chiar dacă apare aproape în fiecare zi pe micul ecran, prezentând rubrica meteo de la Pro TV, Magda Pălimariu este destul de discretă când vine vorba de viața personală. (Cel mai bine platit job din București) După ce a divorțat, în urmă cu aproximativ trei ani, vedeta nu a fost prea norocoasă la capitolul bărbați. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, vă prezintă imagini în exclusivitate cu „fata de la meteo”, în timp ce ia prânzul cu nimeni altul decât Flick, „Domnul Rimă”, așa cum este cunoscut în peisajul monden. (Citește și: La un an de la divorţ, ProTV-ista Magda Pălimariu iubeşte din nou! Imaginile o dovedesc)

Știrista de la Pro TV și „Domnul Rimă" de la „Antenă" au ieșit împreună la Divan, un restaurant turcesc, acolo unde au avut o discuție intimă. Spunem asta, deoarece au lăsat impresia că evită să fie văzuți împreună. Au refuzat să stea afară, pe teresă, alegând o masă înăuntru, ferită de privirile trecătorilor. Flick și-a comandat ceva de mâncare, în timp ce Magda a băut o limonadă și a stat pe telefon. Conversația părea una relaxată, ca între doi prieteni, gesturile de apropiere lipsind cu desăvârșire.

La ieșire din restaurant, Flick și Magda erau foarte binedispuși, cu zâmbetul pe buze, iar glumele „Domnului Rimă" o amuzau teribil pe știrista de la Pro TV. În timp ce se îndreptau spre mașinile lor, la un moment dat s-au oprit în loc, timp în care vedeta a întors o privire în spate. Apoi și-au luat rămas bun, pupându-se pe obraz. În imaginile obținute de CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, se observă cum Flick a mai rămas pe loc câteva secunde, admirând-o de la spate pe frumoasa „fată de la meteo".

Norocul a ocolit-o în viața sentimentală

Magda Pălimariu a trăit o poveste de dragoste intensă cu un bărbat misterios, timp de cinci ani, dintre care unul au fost căsătoriți. Atât nunta, cât și divorțul au avut loc în mare secret. La scurt timp de la eșuarea mariajului, frumoasa prezentatoare a fost cucerită de Bi, partenerul de viaţă al Dianei Munteanu la acea vreme. După o ieșire de câteva zile în Bulgaria, a urmat un episod controversat! Iubita oficială a lui Bi i-ar fi trimis Magdei, în doar câteva zile, peste o sută de mesaje, cerându-i explicaţii. Şi sute de apeluri telefonice. Chiar dacă, iniţial, a încercat să gestioneze cumva situaţia, deloc uşoară, totul a luat o întorsătură ciudată, încât Magda Pălimariu a fost nevoită să apeleze la o serie de măsuri extreme!

Nu a trecut foarte mult timp și prezentatoarea meteo se afișa pentru prima oară cu un bărbat, la un restaurant din Capitală. Nu a făcut nici un gest tandru care să o trădeze, de altfel nici el, semn că nu aveau de gând să îşi asume relaţia. Cel mai probabil, voiau să păstreze discreţia, de altfel aşa cum a făcut vedeta cu toate relaţiile pe care le-a avut.

„Mi-am plănuit să am nunta anul acesta”

Dacă Magda Pălimariu a avut parte de trăiri intense, despre viața personală a lui Flick nu se știu foarte multe lucruri. Recent, a lăsat să se înțeleagă că nici nu este disponibil, nici nu este un om liber. Mai mult decât atât, și-ar fi plănuit să facă nunta anul acesta, deoarece cifra lui norocoasă este 19. „Viaţa mea sentimentală este… nici nu ştiu cum este. Nici disponibil nu pot să zic că sunt, dar nici nu pot să zic că sunt un om liber. Am avut şi relaţii serioase, de cinci, şase, şapte ani, dar şi relaţii pasagere, aşa de o lună, două.

Nu pot să zic că am un tipar de femeie, pentru mine femeia trebuie să fie frumoasă cu totul. Nu sunt atent doar la un anumit aspect. Am cunoscut fete pe Internet, frumoase, dar când am văzut cum gândesc, nici nu am mai vrut să le cunosc. Mi-am plănuit să am nunta anul acesta, 19 este numărul meu norocos. În privinţa copilului, cred că este o responsabilitate, sunt implicat în multe proiecte, şi nu vreau să îl fac doar să fie şi să îl las în grija mamei. Vreau să mă implic în creşterea copilului”, spunea Flick.

