Fata familiei Răzvan și Irina Fodor împinsă de propriul tată să ia în calcul varianta plecării din România când va deveni adult

În cadrul unui podcast, Răzvan Fodor (48 de ani) a făcut dezvăluiri legate de viitorul fiicei sale, Diana. Fata familiei Răzvan și Irina Fodor ar putea lua în calcul varianta plecării din România, atunci când va deveni adult. Iată mai jos, în articol, ce a spus artistul.

Răzvan și Irina Fodor se implică activ în creșterea fiicei lor, Diana. Invitat în cadrul podcastului moderat de actorul Mihai Bobonete, Răzvan Fodor a mărturisit că, încă de la o vârstă fragedă, i-a spus fiicei sale care ar putea fi avantajele, dacă ar studia în străinătate. Deschis din fire, artistul nu s-a ferit și a precizat că ar putea fi un pas de bun augur pentru fetița lui, dacă și-ar urma studiile în afara țării, atunci când va crește.

De altfel, soțul Irinei Fodor a adus în actualitate o experiență pe care a trăit-o în anul 1992. Atunci, plecase în America, la mătușa lui, timp de 4 luni. Deși avea în plan să rămână peste hotare, artistului i s-a făcut dor de țară, de mamă și de prieteni. Totodată, cântărețul a mai precizat că acum nu și-ar mai părăsi țara.

„Ție ți se pare că s-a schimbat de atunci, din 2014, până acum? Nu ai o luptă interioară vizavi de ce se întâmplă în țara asta? (…) Copiii au o altă viață. Între timp, mi s-a dat șansa asta de către viață. Era 1992, murise tata în ’90. Și am, încă de pe vremea lui Ceaușescu, o mătușă fugită în America. În 1992 am fost trimis în America cu titlul de a mă înfia mătuși-mea, sora lui tata. (…) Am ajuns acolo, îmi oferise mătușa mea cele 4 luni de zile, urmând să mă hotărăsc. Am stat 4 luni să-mi echivalez materiile de aici, dar m-am întors, pentru că mi-a fost dor de țară, de mamă, de prieteni. Eu acum n-aș mai pleca”, a continuat soțul Irinei Fodor.