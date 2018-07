FC Politehnica Iași pornește la drum în noul sezon cu gândul la play-off!

FC Politehnica Iaşi a organizat o conferinţă de presă în care a prezentat achiziţiile verii.

Rând pe rând, noii veniţi, Adria Gallego (Saguntino), Patrick Petre (Dinamo), Moussa Sanoh (Crawley Town), Alberto Cobrea (FC Botoşani), Dylan Flores (Cartagine), Martin Mimoun (Paris FC), Paul Pîrvulescu (Gaz Metan Mediaş), Laurenţiu Rus (CFR Cluj) şi Iulian Roşu (Metaloglobus Bucureşti), s-au declarat încântaţi că au ajuns la Iaşi şi optimişti că vor reuși să ajungă cu Poli Iași în play-off, performanță reușită de gruparea moldavă sezonul trecut.

„Încercăm să fim mai buni ca anul trecut. Acum ne batem de la egal la egal cu oricare dintre contracandidatele la play-off. Nu mă plâng, nu va fi uşor, dar sunt convins că o să facem lucruri frumoase. Important este să avem încredere. Răbdare şi avem toate şansele de a face un campionat reuşit. Am încredere în toţi cei vechi cu care am reuşit performanţele de anul trecut şi toţi cei care au venit şi vor veni. Îi consider ca şi copiii mei, pe cei mai apropiaţi de vârstă ca şi fraţii mei. Trebuie să facem totul ca să ne autodepăşim, aşa cum au făcut-o anul trecut Qaka, Platini sau Jo, care nu aveau nume sonore când au venit. Acelaşi lucru îl aştept de la cei de acum. Sunt convins că noii veniţi o să-şi dea toată silinţa să intre în grup, în familia pe care am făcut-o aici”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al FC Politehnica Iași.

La rândul său, directorul sportiv, Tibor Selymes,s-a declarat optimist că Poli va reuși să-și atingă obiectivele.

„Dacă anul trecut au venit jucători din Republica Moldova şi din ţările arabe, iar Flavius a reuşit să ducă echipa pe locul VI, eu cred că anul ăsta, cu cei din ţară şi cu străinii care au venit sau vor mai veni, din prima ligă, liga a doua din Franţa sau Belgia, cred că vom ajunge cel puţin pe locul VI, dacă nu mai sus”, a declarat Tibor Selymes.

Ieșenii vor debuta astăzi în Liga I cu un meci pe ”Ion Oblemenco” contra CS U Craiova, joc ce va avea loc de la ora 21:00.