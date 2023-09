Aissa Laidouni a lăsat o impresie bună în perioada în care a evoluat pentru FC Voluntari, iar FCSB a făcut tot posibilul să-l transfere. În cele din urmă, mutarea nu s-a mai realizat, iar Mihai Stoica, managerul general al roș-albaștrilor, a dezvăluit motivul.

Potrivit oficialului FCSB-ului, Aissa Laidouni ar fi cerut un salariu imens pentru a continua în România, lucru de neacceptat. Ulterior, mijlocașul a semnat cu Fenencvaros, după care cu Union Berlin.

Aissa Laidouni a jucat 65 de minute în partida Real Madrid – Union Berlin, care a avut loc miercuri seară, pe Santiago Bernabeu. „Albii” s-au impus, scor 1-0, după golul lui Bellingham în prelungiri.

„Mutarea lui Laidouni de la Voluntari la noi (n.r. – FCSB) era făcută, dar el a cerut un salariu exagerat. S-au cerut atunci niște sume fabuloase„, a declarat Mihai Stoica, potrivit Orange Sport.

De ce nu a mai ajuns Aissa Laidouni la FCSB. „Am simțit că nu e ok”

În schimb, Aissa Laidouni are altă variantă. Într-un interviu acordat pentru onzemondial.com, mijlocașul a dezvăluit că a refuzat FCSB pentru că oficilii roș-albaștrilor au intenționat să-i introducă o clauză de 30 de milioane de euro.

„După primul meu sezon în România, unul dintre cele mai mari cluburi din ţară, Steaua Bucureşti (n.r. – FCSB) a încercat să mă transfere. Nu am dat curs ofertei pentru că era un contract greu de acceptat. Clubul a vrut să includă o clauză de eliberare de 30 de milioane de euro. Am simţit că nu e ok„, a povestit Aissa Laidouni pentru francezii de la onzemondial.com.

L-a ratat și pe Marius Ștefănescu

Aissa Laidouni nu este singurul fotbalist ratat de FCSB în ultima perioadă. Roș-albaștrii l-au dorit în pre-sezon pe Marius Ștefănescu, mijlocașul lui Sepsi, dar cluburile nu s-au înțeles la bani, potrivit agentului jucătorului, Florin Vulturar.

„Nu s-a discutat niciodată despre un milion de euro, s-a ajuns undeva pe la 800.000 și a rămas să termine ei cu meciurile din Europa și în cazul în care nu se califică să mai discutăm.

În mare parte ne înțelesesem pe o sumă, dar după meciurile din Europa a venit Atilla Hadnagy (n.r. directorul sportiv al lui Sepsi) și a zis că nu mai există acel preț, că acum e alt preț. Și acolo s-a oprit totul.

Domnul Dioszegi a zis că nu mai vrea să se despartă de jucători și doar pentru 1,5 milioane ar fi de acord să plece jucătorul.

S-a discutat puțin și cu jucătorul, dar nu aveam ce să vorbim cu el dacă nu ne înțelegeam cu clubul. Cei de la Sepsi ne-au dat acordul să discutăm în mare cu jucătorul dacă este de acord să vină la FCSB, dar nu aveam ce să discutăm foarte mult„, a spus impresarul.