FCSB, depășită clar la Londra de West Ham!

La revenirea după cinci ani într-o grupă europeană, FCSB a fost învinsă clar de West Ham United cu scorul de 3-1 (0-1), pe „London Stadium”, într-un meci contând pentru prima etapă a Grupi B din Conference League. În celălalt meci din grupă, Anderlecht a trecut pe teren propriu cu 1-0 de Silkeborg.

La Londra, „roș-albaștrii” au condus la pauză cu 1-0 grație reușitei lui Andrei Cordea (min.34), însă „ciocănarii” au întors fără mari eforturi rezultatul în actul secund prin golurile lui Bowen (min.69-pen.), Emerson (min.74) și Antonio (min.90), meciul terminându-se cu scorul de 3-1.

După joc, Nicolae Dică, antrenorul formaţiei FCSB, a afirmat că echipa sa a făcut cadou englezilor penalty-ul din minutul 64, prin care gazdele au egalat.

„Păcat că am făcut acel penalty cadou în minutul 70. Până atunci am avut un joc foarte bun, defensiv am stat foarte bine. Ei şi-au creat câteva oportunităţi în prima repriză, dar şi noi am avut un joc bun. Ei până la acel penalty nu şi-au creat ocazii multe, apoi am făcut acea greşeală şi, cu suporterii şi cu valoarea pe care o au, au reuşit să mai marcheze alte două goluri. Iar noi nu am mai reuşit să ne creăm ocazii foarte mari. 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, ăsta este un lucru important, că am jucat la nivelul unei echipe din Anglia cu un buget foarte mare. Mă bucură acest lucru, dar trebuie să ducem 90 sau 95 de minute, să nu mai facem astfel de greşeli, pentru că le-am făcut şi în campionat, şi în Europa”, a declarat Nicola Dică.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe 15 septembrie cu Anderlecht la Bucureşti.