FCSB, încă o ofertă pentru Juan Bauza! Când s-ar putea face transferul

Gigi Becali i-a oferit lui Adrian Mititelu două milioane de euro pentru transferul lui Juan Bauza de la FC U Craiova la FCSB, însă patronul clubului din Bănie a refuzat oferta. Latinfundiarul din Pipera nu renunță, însă, la argentinian și este gata să pluseze.

Potrivit PROSPORT.RO, în primă fază Gigi Becali a oferit două milioane de euro în schimbul mijlocașului, însă Adrian Mititelu l-a declarat netransferabil.

“Bauza are ofertă din România și întrebări foarte multe de afară. Dar numai întrebări. Am ofertă din România, dar nu se poate…. Nu poate fi acceptată, deși este ofertă generoasă. Da, oferta este de la FCSB, este mai mare decât a fost la Compagno. Dar nu pot s-o accept, indiferent de ce sumă mi-ar da, pentru că e vorba de efectul psihologic asupra echipei și asupra suporterilor, în primul rând”, a spus Adrian Mititelu.

Gigi Becali nu renunță, însă, la Juan Bauza. Afaceristul le-a transmis apropiaților că va mări oferta către Adrian Mititelu dacă FCSB va câștiga partidele cu FC Hermannstadt și Farul Constanța. Boss-ul oltenilor ar lua în calcul să renunțe, totuși, la mijlocaș în cazul în care ar primi o ofertă de trei milioane de euro.

Gigi Becali îl vrea pe Juan Bauza la FCSB

Reamintim că Gigi Becali și-a declarat în repetate rânduri simpatia pentru Juan Bauza, mijlocașul Universității Craiova, care are o clauză de reziliere de opt milioane de euro.

“Dacă voi lua vreun jucător, voi lua un super jucător. Eu mi-am făcut o părere despre echipă. Pitu nu. Ne interesează un jucător care luminează jocul, genul lui Bauza. Un creator. Nu mă interesează Bahassa. Eu am acolo ceva. Eu am zis de genul Bauza. Dacă eu îi spun asta lui Hristos, eu sunt sigur că va face. Dacă era să mă scoată din fotbal, mă scotea până acum”, a declarat Gigi Becali, în decembrie 2022.