FCSB învinge Clinceniul și urcă pe 3 în Liga 1!

FCSB a învins cu scorul de 3-2 (2-1), pe „Arena Naţională” din Bucureşti, formația pe Academica Clinceni, duelul contând pentru runda a X-a a Ligii 1.

Bucureștenii au avut un start de partidă fulminant, Claudiu Keşeru (min.3) şi Paulo Vinicius (min.10), făcând ca tabela să arate 2-0. Ilfovenii au redus însă din handicap pe finalul primei reprize prin Michael Omoh (min.45), cele două formații intrând la cabine cu scorul de 2-1.

În actul secund FCSB a mai înscris prin Ianis Stoica (min. 67), scorul final al confurntării fiind stabilit de Juan Cascini (min. 89).

„Încercăm să corectăm, să punctăm anumite lucruri și încet-încet sper că grupul va înțelege. Cu Karagandy s-a gestionat foarte prost și s-a pierdut o calificare. Cu CFR, colaps mental. Lucrurile acestea se repetă. Trebuie mai multă comunicare în teren, trebuie să ne ajutăm mai mult. Și cum am spus, mai șmecheri. Să dai două goluri și să trăiești periculos… e inexplicabil. Clinceniul a marcat două goluri din două ocazii, să fim sinceri. Multă neșansă la primul gol, la al doilea la fel. Tragem linie, analizăm, încercăm să căpătăm maturitatea care ne lipsește. Am avut o deplasare foarte lungă la Craiova, ne-am întors dimineața. Am avut drum apoi la Hunedoara. Acolo am zburat până la Sibiu, dar am ajuns la 4 dimineața acasă acum 3 zile. A fost greu, trei meciuri într-o săptămână. Dacă vom câștiga cu Chindia, ar fi 5 victorii în 5 meciuri, ceea ce ar fi foarte bine”, a declarat Edward Iordănescu, antrenorul principal al formației FCSB.

În urma acestui rezultat, „roș-albaștrii” au urcat pe locul 3 cu 18 puncte. De partea cealaltă Academica a ajuns la opt eşecuri în campionat, având şi două egaluri, fiind singura echipă fără victorie din Liga I, ilfovenii urmând a aborda jocul cu FC Botoșani de runda viitoare pe ultimul loc cu 2 puncte.