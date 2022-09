FCSB rămâne pe loc de baraj în SuperLigă!

FCSB a rămas pe loc de baraj după runda 10 din SuperLigă. Echipa pregătită de Nicolae Dică, a terminat la egalitate, scor 1-1, pe „Național Arena”, duelul susținut cu FC Voluntari, 1-1 (0-0).

„Roș-albaștrii” au deschis scorul prin Valentin Miculescu (min.82), după o deviere nefericită a lui Igor Armaş, însă ilfovenii au reușit să evite eșecul în prelungiri prin reușita lui Adam Nemec, care a transformat în minutul 90+7 un penalty dictat după un fault asupra sa a fundașului Risto Radunovic. De notat ar fi că bucurșetenii au jucat din min. 86 în inferioritate numerică, fostul mijlocaș al FC Botoșani, Malcom Edjouma fiind eliminat pentru al doilea cartonaş galben.

„Chiar dacă nu am făcut o partidă bună, meritam să câștigăm. Am fost egalați în minutul 95. Ne-am creat multe ocazii. Din păcate, nu reușim să marcăm mai multe goluri. E păcat. Adversarul își creează puține ocazii și marchează din penalty. A fost o nebunie pe finalul jocului, l-am pierdut și pe Edjouma. Am reușit să o ducem până în minutul 95, dar nu am reușit să scoatem acea minge din careu. Era important să câștigăm. Era cel mai important lucru să câștigăm cele trei puncte pentru încrederea jucătorilor. Asta ne trebuie în momentul ăsta. Nu înțeleg de ce ar trebui să fie un blocaj. În Europa am făcut jocuri bune, dar în campionat nu reușim să câștigăm”, a declarat Nicolae Dică la finalul partidei.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe loc de baraj în SuperLigă, locul 13, cu 8 puncte, având și două restanțe, cu FC Botoșani în deplasare și CFR Cluj pe teren propriu, partide reprogramate de LPF pe 1 decembrie respectiv 15 decembrie.

De partea cealaltă, FC Voluntari se află pe locul 12 cu 9 puncte.