Femeia care a recunoscut după 34 de ani implicarea în uciderea soțului! Bărbatul a fost împușcat de iubitul acesteia de 15 ani

După 34 de ani de la moartea soțului, o femeie din SUA și-a recunoscut „responsabilitatea” pentru uciderea acestuia. Chiar dacă în tot acest timp și-a susținut nevinovăția, acum a decis să spună adevărul și să își asume reponsabilitatea pentru faptele sale. Soțul acesteia a fost ucis de iubitul de 15 ani al femeii. Cum s-a întâmplat totul și de ce și-a recunoscut aceasta implicarea abia acum?

În anul 1991, Pamela Smart a fost condamnată la închisoare pe viață pentru complicitate la crimă de gradul întâi și conspirație pentru uciderea soțului ei Gregory Smart. Însă, în toți anii pe care i-a petrecut în închisoare, femeia a susținut că este nevinovată și a fost condamnată pe nedrept, însă acum și-a recunoscut vina.

În anul 1990, Gregory Smart a fost împușcat mortal în Derry, New Hampshire, de un băiat de 15 ani cu care Pamela Smart- coordonator media la un liceu, în vârstă de 22 de ani la acea vreme – avea o aventură. În urma celor întâmplate, cei doi iubiți au ajuns pe mâna oamenilor legii, însă Pamela nu și-a recunoscut niciodată vina.

Femeia a negat orice implicare și a spus că nu știa despre planul de ucidere al soțului ei. Însă, chiar și așa, Pamela a fost găsită vinovată pentru complicitate și conspirație și a fost condamnată la închisoare pe viață. De asemenea, iubitul acesteia, cel care a comis efectiv crima, a fost eliberat în anul 2015, după ce a ispășit o pedeapsă de 25 de ani.

În prezent, Pamela Smart se află într-o închisoare de maximă securitate din Westchester, New York. De-a lungul timpului, toate contestațiile Pamelei pentru reducerea sentinței pe viață au fost respinse. Însă, la ultimul recurs, pentru prima dată, femeia și-a recunoscut „responsabilitatea” pentru uciderea lui Gregory.

„A trebuit să recunosc pentru prima dată în minte și în suflet cât de responsabilă sunt, pentru că tot timpul am deturnat vina, cred, ca un mecanism de adaptare, pentru că adevărul de a fi responsabilă a fost foarte dificil de acceptat pentru mine. Sunt o persoană atât de diferită față de cea care am fost, mult mai responsabilă. 34 de ani e o perioadă foarte lungă și, în acest timp, am lucrat mult pe mine însumi”, a declarat Pamele Smart, potrivit USA TODAY.