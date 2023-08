Femeia cu care s-a afișat Dinu Maxer a declanșat o adevărată nebunie. Comparația făcută cu Deea. „Nu există”

Dinu Maxer nu mai este un bărbat liber! După despărțirea de mama copiilor săi, artistul a încercat să își găsească jumătatea, însă relațiile pe care le-a avut nu-l împlineau. Nu și-a pierdut speranța și iată că, în sfârșit, a răsărit soarele și pe strada lui. Vedeta și-a găsit liniștea în brațele Magdalenei Chihaia, femeia despre care spunea, inițial, că este doar o prietenă. Dar cu sentimentele nu poți să te joci. Atunci când săgeata lui Cupidon te lovește, e greu să mai dai înapoi…

Dinu Maxer nu și-a asumat povestea de dragoste pe care o trăiește în prezent, însă, din declarațiile sale, toată lumea a înțeles că nu mai este „liber de contract”. Artistul a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru CANCAN.RO, că a învățat din greșelile trecutului, iar acum vrea să își țină viața privată departe de ochii curioșilor.

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, ne-a declarat Dinu Maxer.

Deși nu a vrut să dea mai multe detalii despre ce se întâmplă în viața lui, lucrurile au început să devină din ce în ce mai clare. Artistul a fost înconjurat de multe domnișoare. A analizat, și, în final, a decis cine îi va sta alături.

După ce a fost surprins de CANCAN.RO în compania Mariei Ilioiu (VEZI TOATE DETALIILE AICI) artistul a plecat într-o vacanță în Dubai cu actuala parteneră. Cei doi au publicat imagini din aceleași locuri, în aceeași perioadă, însă au vrut să țină totul ascuns. Relația lor durează de mai bine de o lună, iar toate semnele arată că lucrurile merg în direcția cea bună.

Fanii apreciază noul cuplu din showbiz

Mai mult, chiar și fanii sunt încântați de noul cuplu. De Sfânta Maria Mare, Dinu a publicat o imagine cu partenera sa, dar și o urare. La scurt timp, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Mulți dintre internauți s-au bucurat să-i vadă împreună, exprimându-și aprecierea pe pagina artistului.

„Nu există termen de comparație cu ex-a”/ „La mulți ani și foarte fericită sunt că văd doi frumoși prieteni de ai mei că s-au întâlnit prin iubire. Superb. Să fie frumos și să dureze pentru amândoi de data asta cât mai mult”, sunt doar câteva dintre părerile ce au apărut în secțiunea de comentarii a postării lui Dinu Maxer.