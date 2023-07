Fenomenul care îngrijorează oamenii de știință! Antarctica a rămas fără o bucată de gheață de mărimea Argentinei

Un fenomen mai puțin obișnuit are loc în Antarctica, acolo unde o bucată de gheață marină de mărimea Argentinei lipsește. Cercetătorii nu-și pot explica ceea ce s-a întâmplat.

Gheața marină din Antarctica a scăzut drastic pentru această perioadă a anului. De obicei, spre sfârșitul lunii februarie, suprafața gheții marine atinge nivelurile cele mai scăzute. Potrivit specialiștilor, acesta este un proces firesc al ciclului anual de înghețare și dezghețare din emisfera sudică. Cu toate acestea, în acest an, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată și îngrijorătoare.

Oamenii de știință încearcă să afle ce s-a întâmplat

Potrivit datelor oferite de National Snow and Ice Data Center (NSIDC), gheața marină din Antarctica se află la cel mai redus nivel de la începutul monitorizării, cu aproximativ 1,6 milioane de kilometri pătrați (0,6 milioane de mile pătrate) sub recordul anterior înregistrat în anul 2022. Bucata respectivă reprezintă o zonă aproape la fel de mare ca Argentina ori ca suprafețele statelor americane Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah și Colorado.

La mijlocul lunii iulie, suprafața gheții marine din Antarctica a ajuns cu 2,6 milioane de kilometri pătrați (1 milion de mile pătrate) sub media din perioada 1981 – 2010.

Ted Scambos, un specialist de la Universitatea Colorado Boulder, a mărturisit că există mai mulți factori care au dus la acest fenomen, iar șansele ca lucrurile să devină cum erau înainte sunt minime.

„Jocul s-a schimbat”, a declarat el pentru CNN.

„Nu are sens să vorbim despre șansele ca acest lucru să se revină la cum era înainte, ne spune clar că sistemul s-a schimbat”, a mai explicat specialistul, potrivit sursei citate.

În fața acestei scăderi inexplicabile a gheții marine, comunitatea științifică caută răspunsuri și cauze pentru acest fenomen. Cu toate acestea, specialiștii susțin că șansele acest lucru să se întâmple există doar o dată la milioane de ani.

