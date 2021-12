Fenomenul FC Voluntari ia amploare: „Este rodul muncii noastre!”

FC Voluntari a învins-o în deplasare pe FC U Craiova cu scorul de 2-0 (0-0) și a revenit pe locul 3 în Liga 1.

Ilfovenii au făcut diferenţa în ultimul sfert de oră prin reușitele lui Gabriel Tamaş (min. 77) și Ion Gheorghe (min. 81).

„Mă bucur că am câștigat cele trei puncte foarte importante. Am spus că vom întâlni o echipă foarte bine organizată, cu calitate, în special la mijlocul terenului. Puteam să închidem jocul și să înscriem în prima repriză, apoi a venit cornerul și Gabi Tamaș ne-a scăpat de emoții. Ne-au pus probleme în multe rânduri, însă noi avem o echipă matură, echilibrată. Îmi felicit jucătorii pentru victorie, au muncit și iată că am reușit să câștigăm. Este rodul muncii noastre, suntem într-o formă bună. Important e să ne menținem ritmul, pentru că suntem într-o situație bună și trebuie să profităm de acest lucru. Am deschis scorul dintr-o fază fixă. A zis Gabi că trebuia să ne scoată la jocul ăsta pentru că aveam emoții. Din punctul meu de vedere puteam să jucăm și mai bine astăzi. Orice victorie îți aduce moral. Când am legat trei-patru-cinci-șase victorii e clar că avem un moral foarte bun. Ne pregătim în liniște”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari.

În urma acestui succes, ilfovenii şi-au consolidat poziţia a treia în clasament cu 32 de puncte. De partea cealaltă, „U” craiova 1948 a rămas pe locul 14 cu 15. puncte.