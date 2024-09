Fiica Biancăi Drăgușanu a împlinit 8 ani! Sofia, imagine superbă de prințesică

Este o zi importantă pentru Bianca Drăgușanu. Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav, a împlinit 8 ani. La fel ca în anii anteriori, vedeta nu a lăsat această zi să treacă fără a marca momentul cu un mesaj scris din suflet pentru cea mai iubită ființă din viața ei.

Au trecut 8 ani de când viața Biancăi Drăgușanu s-a schimbat la 180 de grade, atunci când a devenit mamă pentru prima dată. Sofia este rodul iubirii dintre ea și Victor Slav, iar astăzi micuța a împlinit 8 ani. Chiar dacă relația de iubire dintre cei doi nu a fost menită să reziste timpului, iar lucrurile nu au mai funcționat între ei, foștii soți vor rămâne veșnic legați datorită fetiței lor.

În urmă cu ceva timp, Bianca Drăgușanu mărturisea public că, deși este tatăl fetiței sale, Victor Slav nu a fost marea ei dragoste și a subliniat faptul că nunta cu fostul prezentator TV nu a fost tocmai un eveniment pe placul ei. Cei doi au fost împreună timp de 6 ani, perioadă în care au încercat să păstreze flacăra iubirii vie, însă fără rezultat. În cele din urmă, cei doi soți au căzut de comun acord să se despartă și să rămână în relații amiabile de dragul fetițeilor.

„Povestea de dragoste a vieții mele nu am trăit-o încă. Cred că nu am trăit nunta visurilor mele. Și am făcut un ditamai copilul care semănă doar cu tac-su. Este tatăl copilului meu, va fi prezent în viața mea și a Sofiei mult timp, ne respectăm. Am divorțat pentru că am ajuns, la acel moment, amândoi la concluzia că s-a terminat povestea.

Anumite povești de dragoste sunt făcute ca să se termine, să se consume. El a mai luptat, a mai tras de mine, pentru familie. Eu, când am rămas însărcinată, chiar dacă nu eram în relațiile cele mai bune cu tatăl copilului, i-am zis: eu acest copil îl păstrez, va fi fetiță și va fi prietena mea cea mai bună”, declara Bianca Drăgușanu, în urmă cu ceva timp.