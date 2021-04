Fiica lui Connect-R, discriminată de colegii de grădiniță: ”Îi explic, să mai crească!”

Maya, fiica lui Connect-R din căsnicia cu Misha, a fost discriminată la grădiniță de către colegii ei, iar artistul avea să povestească ce a făcut. A vorbit și despre etnia romă și despre ce știe Maya de asta.

Dezvăluirile despre fiica lui, Maya, au fost făcute în podcasul lui Damian Drăghici. Acesta l-a întrebat pe Connect-R despre originile lui, iar cântărețul a povestit totul. „Cred că la 23 sau 24 de ani am recunoscut. Eram deja cineva… Până atunci, nu. Eu am recunoscut și m-am eliberat. Mult timp am zis că am părul afro și așa pentru că îmi place cultura rap, hip-hop. După ce am dat pe gură că sunt țigan, că ăsta sunt și gata, la o săptămână m-am tuns", a povestit el.

Apoi a venit întrebarea sensibilă: ”Maya știe că e țigancă?”. Connect-R nu a ferit răspunsul nicio clipă. „Da, știe. Doar că ține mereu să îmi reamintească faptul că este jumătate și jumătate. Este și jumătate româncă. E aceeași poveste, aude pe la grădiniță, aude pe la TV…”

„Au făcut-o copiii țigancă?”, a continuat Drăghici. „Da, deja da. Colegii i-au spus. A venit acasă și mi-a zis că ea nu e țigancă. «Eu semăn cu mama, eu sunt româncă». Trebuie să mai crească ca să îi explic treaba asta, că nu e niciun fel de problemă…”, a spus artistul.

Connect-R, mesaj pentru fanii lui: ”Nu-i lăsați să vă judece!”

Connect-R îi îndeamna pe toți ce-i care-l urmăresc să nu le mai permită celorlați să-i judece. "Nu mai lăsați pe nimeni să vă judece, în funcție de starea pe care o are. Practic, e clar, că omul ce are în interior va proiecta și în afara lui. E o prostie să trăiești în ochii celorlalți. E un neadevăr total.

Singurul adevăr pe care trebuie să-l căutați și după care trebuie să vă ghidați este propria voastră oglindă. Dacă veți zâmbi în oglinda voastră de acasă, cu siguranță, și ea va zâmbi înapoi. Să fiți fericiți!” , a spus Connect-R pe Instagram.

