Fiica lui Robert Turcescu a terminat clasa a XII-a! Ce mesaj i-a transmis tatăl ei

Fiica lui Robert Turcescu a terminat clasa a XII-a. În această zi specială, alături de Ioana a fost tatăl ei care i-a transmis un mesaj emoționant, după cursul festiv.

Ioana a absolvit clasa a XII-a, la Colegiul Bilingv George Coşbuc din Bucureşti, şi se pregăteşte de Bacalaureat. Într-o zi atât de importantă, nelipsit a fost tatăl tinerei. Mândru nevoie mare de reușita fiicei sale, Robert Turcescu i-a transmis tinerei un mesaj extrem de emoționant, după cursul festiv.

„Absolventa tatii 🙂 Să fii fericită, iubită mea, drumul vieții tale e deschis spre mari realizări, știu sigur asta!” , i-a transmis Robert Turcescu Ioanei.

Ioana vrea să studieze în SUA

Ioana este pasionată de machiaj şi de modă și oferă sfaturi pe blogul ei personal. Tânăra le recomandă amicelor sale cum să se machieze în functie de anotimp şi recomandă ce ţinute pot fi purtate în diverse ocazii. Ioana vrea să studieze în SUA și este interesată de comunicarea publică.

”Ea a realizat emisiuni de radio, emisiuni tv, a scris și la un ziar. O interesează zona de public speaking și sper să își îndeplinească și visul de a deveni un scriitor de mare succes, pentru că are talent. Nu o spun doar eu, ci și profesorii ei.

O să fie greu, dar eu când am luat decizii cu viața mea, am ales să fac o meserie ce mi se potrivește și așa am educat-o și pe Ioana. Niciodată nu va simți că merge la serviciu, dacă va face ceva ce iubește. Așa cum m-am străduit în acești 18 ani, mă voi strădui să fiu și de acum încolo alături de ea și să o susțin în tot ceea ce face. Mi-e greu să cred că se va mai întoarce. Mă uit la colegii ei care studiază deja acolo și toți au planuri să rămână.”, spunea în urmă cu ceva timp Robert Turcescu pentru Click!