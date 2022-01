Fiica Marisei Paloma trece printr-o perioadă dificilă. Ce spune fosta concurentă de la Bravo ai stil: „Nu știam ce să-i facem”

Marisa Paloma este mămică cu normă întreagă. De când fiica sa a venit pe lume, viaţa brunetei s-a schimbat radical. Deşi micuţa este o binecuvântare, se pare că în ultima perioadă, vedeta se confruntă cu mici probleme în ceea ce o priveşte pe fiica ei. Recent, pe reţelele de socializare, fosta concurentă de la Bravo ai stil le-a povestit fanilor ei prin ce momente dificile trece.

Marisa Paloma a transmis un mesaj pe pagina sa de Instagram şi le-a povestit internauţilor faptul că trece alături de cea mică printr-o perioadă destul de grea. Se pare că fiica sa nu prea se simte bine, astfel a decis să meargă cu aceasta la un medic specialist.

Mai mult, bruneta a povestit faptul că cea mică a plâns foarte mult în ultimele zile, iar ea nu ştia ce să facă pentru a o liniști.

În acelaşi timp, Marisa Paloma le-a mai spus fanilor săi faptul că deja a făcut o programare la medicul pediatru pentru a o supune pe cea mică unui control mai amănunțit. De asemenea, aceasta se gândeşte că fiica ei ar putea avea intoleranță la proteina din lapte de vacă sau la lactoză, iar acesta ar putea fi motivul stării sale.

„A fost cea mai groaznică zi dintre toate de până acum. A plâns încontinuu, nu știam ce să-i facem. Am ținut-o în brațe, am făcut tot ce se putea, credeți-mă. Am sunat pediatra și trebuia să mergem azi la un control dar nu am ajuns și o să mergem mâine. Să vedem dacă are intoleranță la lactoză sau la proteina din laptele de vacă. Ni s-a părut că nu-i priește, nu mai știam ce să-i facem.”, a povestit Marisa Paloma pe Instagram.

Ce mesaj emoţionant a primit Marisa Paloma din partea iubitului

Fiind extrem de conștient de faptul că rolul de mamă nu este unul tocmai ușor, Liviu a simțit nevoia de a-i transmite un mesaj atât iubitei sale, cât și internauților. Bărbatul le-a spus tuturor că Marisa este epuizată și spune asta niciodată.

„Sunt fanul ei numărul 1. Marisa este o mamă minunată. Las asta aici. Să știe toată lumea. Este cea mai răbdătoare. Cea mai calmă. Nu se vaită. Nu se plânge. Este epuizată și nici măcar nu spune. Tot ce facem amândoi, ea face mai bine decât mine, oricât m-aș da eu peste cap. Are instincte perfecte. (…) Când pleacă de acasă mă simt singur, anxios, cum eram la 4-5 ani când eram singur acasă. Te iubim! Și eu și fii-mea! Maxim posibil!”, a scris pe rețelele de socializare Liviu Stanciu.

