Final de play-off încheiat cu o înfrângere de moldoveni!

FC Botoșani nu a reușit să se impună la Sfântu Gheorghe în disputa din ultima etapă cu Sepsi OSK. Cu toate că victoria era singura variantă pentru a termina pe locul 5 acest play-off, al doilea consecutiv din istoria clubului, echipa lui Marius Croitoru a cedat la limită disputa de pe terenul formației lui Leo Grozavu, scor 1-0.

Partida, care a fost sub semnul echilibrului, a fost scrisă în minutul 90, golul victoriei fiind marcat de Safranko. În prelungiri, FC Botoșani a marcat prin Camara, golul fiind însă anulat pe motiv de off-side.

„Mi-e ciudă că am luat bătiae. Sunt mândru însă de tot ce am realizat, de faptul că am terminat în primele 6 din România pentru al doilea an consecutiv. Am reușit să facem mai multe puncte în play-off decât anul trecut în condițiile în care față de celelalte echipe noi am pierdut jucători. De doi ani de zile vindem ce avem mai bun și tot în play-off suntem”, a declarat Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoșani.

În urma parcursului din acest play-off, gruparea moldavă a terminat pe locul 6 cu 31 de puncte, la două puncte de Academica Clinceni (33 pct.) care s-a clasat pe locul 5.

După cum bine știți, campioana acestui sezon este CFR Cluj (54 pct.), locul 2 fiind ocupat de FCSB (45 pct), Universitatea completând podiumul (41 pct). Pe locul 4 a terminat Sepsi OSK (40 pct.).

Rezultate ultima etapă play-off Liga 1

CFR Cluj – FCSB 2-0

Universitatea Craiova – Academica Clinceni 0-0

Sepsi OSK Sf. Gheorghe – FC Botoșani 1-0

Clasament play-off Liga 1

1 CFR Cluj – 54 pct

2 FCSB- 45 pct. *

3 Universitatea – 41 pct

4 Sepsi OSK – 40 pct. *

5 Academica – 33 pct

6 FC Botoșani – 21 pct.

*) echipe care au beneficiat de rotunjirea de 0.5 puncte