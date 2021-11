Fiorii dragostei la „Asia Express”?! Francesco și Maria Speranța au făcut echipă pe Durmul Împăraților. „Este un început foarte frumos…”

Pentru prima dată, pe lângă adrenalină și spirit competitiv, între concurenții de la „Asia Express” au apărut și fiorii dragostei. Francesco și Maria Speranța au fost protagoniștii, iar legătura dintre cei doi a fost subiect de discuție pentru ceilalți concurenți. Ce relație este între fiul Patriziei Paglieri și fiica Adrianei Trandafir?

De ceva timp, concurenții „Asia Express” au început să facă mai multe glume pe seama unei posibile relații între Francesco și Maria Speranța. Cei doi par că s-au apropiat destul de mult în ultima perioadă, fapt ce i-a făcut pe restul să se gândească la faptul că aceștia ar putea forma un cuplu.

Mai mult, în etapa șapte a competiției, Francesco și Maria Speranța au făcut echipă pe Drumul Împăraților, fapt ce le-a oferit posibilitatea de a se cunoaște mult mai bine. Aceștia au părut că se înțeleg foarte bine și chiar au făcut câteva declarații despre legătura dintre ei.

Fiorii dragostei la „Asia Express”?!

Astfel, după ce au petrecut toată ziua împreună, Francesco și Maria Speranța au fost nevoiți să își caute cazare în aceeași formulă. Cei doi au s-au înțeles de minune și nu au făcut mofturi nici atunci când a fost vorba despre dormitul împreună.

Se pare că între fiul Patriziei Paglieri și fiica Adrianei Trandafir s-a legat o prietenie frumoasă, însă nu poate să fie vorba despre o relație, cel puțin pentru moment.

„Cred că Maria este cel mai smart concurent din această emisiune. Îmi place că se descurcă mereu cu zâmbetul pe buze. (…) Din cauza conjuncturii în care ne aflăm, ne este greu să ne gândim acum la relație”, a declarat Francesco.

„Noi fiind foarte concentrați pe ceea ce avem de făcut, toată energia noastră este canalizată spre această direcție. Este un început foarte frumos de prietenie, nu știm ce se va întâmpla mai departe. Pe amândoi ne așteaptă acasă oameni, prieteni, iubiți, familie”, l-a completat Maria Speranța.

Se pare că o pasibilă relație între cei doi este umbrită și de faptul că Maria Speranța este „ocupat”, tânăra având deja un iubit.

„Eu sunt singur de un an și ceva. Am mai vorbit între noi și am aflat că Maria este «ocupată» cumva.”, a mai spus Francesco.

Sursa foto: captură video