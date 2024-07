Fiul lui Adi Minune se însoară! Când va avea loc evenimentul. Manelistul va băga mâna adânc în buzunar, de data asta?

Cei doi tineri au făcut câteva dezvăluiri despre relația lor și au povestit cum s-au cunoscut. Se pare că Adrian Jr. a fost cel care a făcut primul pas, trimitând un mesaj pe Instagram viitoarei sale logodnice, care în curând va deveni soția lui.

Andreea: Mi-a scris pe Instagram și mi-a zis că-i place fața mea.

Adrian Jr.: Am ieșit afară o dată, 20 de minute și i-am zis că de a doua zi o să fie nevasta mea.

Andreea: O singură dată am ieșit, ne-am plăcut din prima, am simțit ce trebuia să simțim amândoi și am rămas împreună.

Cât a costat rochia de mireasă purtată de Adriana Simionescu. Fiica lui Adrian Minune a ales locația perfectă pentru luna de miere

Adriana Simionescu a făcut pasul cel mare și a rostit cu sinceritate DA în fața altarului. Într-o stare de fericire și emoție, a vorbit despre nunta și botezul fiicei sale, precum și despre cununia religioasă pe care a descris-o ca fiind extrem de emoționantă și visătoare.

Fiica lui Adrian Minune și soțul ei au împărtășit despre sentimentele și emoțiile trăite în ziua importantă, dar au preferat să păstreze în secret detaliile planurilor lor actuale, inclusiv destinația lunii de miere pe care o aveau deja stabilită. Totodată, Adriana a refuzat să dezvăluie prețul rochiei de mireasă, care a fost achiziționată din Dubai.

„A fost o zi foarte agitată și foarte fericită în același timp. E un moment unic în viața noastră. Am avut și nunta, dar și botezul micuței Noa și sigur va rămâne o amintire de neuitat. N-am stat să număr de câte ori am plâns, dar sunt foarte multe. La biserică a fost un moment foarte emoționant. Până la urmă, ea primește niște sfinte taine, pe care tu ca om ți le dorești să le ai. A fost un moment foarte important în viața mea pentru ea și pentru noi. Luna de miere aș vrea să rămână o surpriză pentru voi, vă las să aflați de pe Instagram. O avem programată, știm unde mergem. Prețul rochiei, detaliul acesta, trebuie să rămână secret”, a dezvăluit Adriana Simionescu, pentru wowbiz.ro.

