Flavius dă de pământ cu jucătorii săi: „Aveam senzaţia că puteam juca două zile şi nu le dădeam gol!”

Flavius Stoican, antrenorul formației Politehnica Iași, a recunsocut superioritatea celor de la Heermannstadt în înfrângerea pe care elevii săi au suferit-o cu scorul de 2-0 pe teren propriu în ultima rundă a turului acestuui sezon regular.

Stoican a spus că evoluția elevilor săi i-a lăsat impresia că dacă s-ar fi jucat două zile tot nu ar fi reușit să înscrie în poarta nou-promovatei.

„Am primit un gol pe o greşeală de arbitraj. Am vorbit la pauză cu Istvan Kovacs şi a recunoscut că a greşit. Nu meritam mai mult, indiferent că arbitrul la primul gol. Am făcut un joc slab, un joc previzibil, nu am fost lucizi. O construcţie lentă, previzibilă. Aveam senzaţia că puteam juca 2 zile şi nu le dădeam gol. Atunci când pierdem, eu sunt principalul vinovat. Am încredere că putem redresa cu toţii această echipă şi să obţinem un loc de playoff. Dacă eu îmi pierd optimismul, atunci e deranj. Toţi suntem supăraţi, nu doar conducerea. Analizăm, stăm de vorbă. La noi este o familie, iar oamenii din conducerea clubului sunt aproape”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași.

Pentru Poli Iaşi aceasta a fost cea de-a patra înfrângere consecutivă.

După acest rezultat FC Hermannstadt are 11 puncte, dar rămâne pe locul 13, penultimul în Liga I în timp ce Politehnica Iaşi are 14 puncte și este pe locul 10. Etapa următoare, prima a returului acestui sezon regular, FC Hermannstadt va juca în deplasare la Sg. Gheorghe cu Sepsi în timp ce Poli Iași va juca pe teren propriiu cu Universitatea Craiova.