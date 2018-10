Flavius, împăcat cu rezultatul din Gruia: „După trei victorii au venit trei înfrângeri!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași a declarat că înfrângerea pe care elevii săi au suferit-o în Gruia, scor 1-0, contra campioanei CFR Cluj este nemeritată după aspectul jocului.

Tehnicianul moldovenilor a susținut după meci că nu crede că altul ar fi fost rezultatul dacă echipa ar fi avut și aportul jucătorilor Andrei Cristea și ionuț Panțîru, care din motive disciplinare au fost lăsați în afara lotului pentru acest duel.

„După trei victorii au venit trei înfrângeri.Ca joc, eu zic că meritam mult mai mult din acest meci. CFR e o echipă valoroasă, dar a câştigat cu şansă. Am avut posesia, am dominat, nu am avut însă luciditate la finalizare. Jocul ne dă speranţe pentru play-off. Pe Cristea şi Panţîru nu i-am luat la Cluj spre binele grupului, cum am făcut-o antrerior și cu Mihalache”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Politehnica Iași.

Golul victorie a fost înscris de Andrei Mureşan, după doar 19 minute de joc, la primul șut pe spațiul porții, apărătorul ardelenilor punctând după un corner.

S-a terminat 1-0 pentru CFR Cluj, iar ardelenii cu cele trei puncte câștigate au urcat pe primul loc în Liga I cu 23 de puncte, depășind cu două lungimi FCSB. De partea cealaltă Politehnica Iași a rămas pe locul 9 în Liga I cu 14 puncte.

Program etapa a XII-a

FC Voluntari -CS Concordia Chiajna 4-0

CFR Cluj -Politehnica Iaşi 1-0

Sâmbătă, 20 octombrie

ora 16:00 FC Hermannstadt- Astra Giurgiu

ora 21:00 Viitorul-Sepsi OSK Sf Gheorghe

Duminică, 21 octombrie

ora 18:00 Gaz Metan Mediaş- FC Botoşani

ora 21:00 Universitatea Craiova- FCSB

Luni, 22 octombrie

ora 21:00 Dinamo Bucureşti- Dunărea Călăraşi

Clasament Ligii I

1 CFR Cluj 12 6 5 1 14-8 23

2 FCSB 11 6 3 2 24-11 21

3 Gaz Metan Mediaș 11 6 2 3 14-15 20

4 Viitorul 11 6 1 4 12-11 19

5 Astra Giurgiu 11 4 5 2 14-8 17

6 U Craiova 11 4 4 3 18-10 16

7 Sepsi 11 4 4 3 11-7 16

8 Dunărea Călărași 11 3 5 3 11-12 14

9 Poli Iași 12 4 2 6 11-17 14

10 Concordia Chiajna 12 4 2 6 10-19 14

11 FC Botoșani 11 2 6 3 14-14 12

12 Dinamo București 11 3 2 6 12-19 11

13 FC Hermannstadt 11 2 2 7 9-14 8

14 FC Voluntari 12 1 5 6 13-22 8