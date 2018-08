Flavius, negru după ce a luat 4 de la FCSB: „Poate am supraevaluat posibilitățile noastre!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației CSM Politehnica Iași, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au pierdut-o la scor pe „Național Arena”, scor 4-0 cu FCSB, că a greșit înaintea meciului supraevaluându-și elevii.

„Am crezut că putem atinge ţeluri îndrăzneţe chiar începând cu această partidă, dar mai este mult de muncă. Poate eu am supraevaluat posibilităţile noastre şi atunci consider că trebuie să fim realişti şi aşezaţi. Mai avem mult de muncă. Dacă eram mai atenţi puteam mai mult în această seară. Chiar dacă scorul arată cum arată, noi la 1-0 am avut şansa să revenim, la 2-0 am avut ocazii, plus că am luat goluri tot timpul când pierdeam balonul pe posesia noastră. Aceste situaţii îmi dau mult de gândit şi atunci trebuie să fiu realist şi aşezat şi să le transmit acest lucru jucătorilor şi să nu îi mai supraevaluez, să fim mai aşezaţi”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației CSM Politehnica Iași.

Tehnicianul moldovenilor s-a plans șid e calitatea suprafeței de joc de pe ”Național Arena”, afirmând că „este cel mai prost teren pe care am jucat în Liga I de când sunt eu antrenor la acest nivel. Penibil!”.

Golurile FCSB în victoria cu 4-0 obținută contra moldovenilor a fost obținută datorită golurilor marcate de Harlem Gnohere (min. 24, 58), Dennis Man (min.87) și Olimpiu Moruțan (min. 90). Aceasta a fost prima victorie obținută de FCSB în această ediție de campionat, după 0-1 cu Astra și 3-3 cu Dinamo. De partea cealaltă, molodvenii rămân fără success în acest debut de sezon al Ligii I.