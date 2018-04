Flavius Stoican: „Am jucat la rezultat și așa voi face de aici încolo, doar la rezultat!”

Flavius Stoican, antrenorul principal al formației CSM Poli Iași s-a declarat fericit de remiza pe care elevii săi au obținut-o în Copou cu CFR Cluj, rezultat care a consemnat primul punct câștigat în play-off-ul acestei ediții de campionat de moldoveni.

„Am avut o situaţie în prima zi de a marca, acea bară, apoi am primit gol din fază fixă. A fost până atunci un meci disputat, aprig. Nu a fost un meci spectaculos, dar ştiam că întâlnim o echipă foarte bună, echipa care se bate la titlu şi aşteptam să ne domine. Nu a fost aşa. Apoi, a venit acel penalty şi am reuşit să egalăm. Una peste alta, un meci echilibrat, cred eu că este un rezultat echitabil. Ştiam că este o echipă care se bate foarte mult pe duelurile unu la unu. Ştiam că se bazează mult pe fazele fixe. Noi am jucat dârz, cu mingi lungi, la bătaie, pentru a scoate un rezultat bun. De ce m-a interesat rezultatul? Pentru că până acum am jucat frumos, dar nu am reuşit să scoatem puncte. Noi sperăm să facem istorie la Iaşi. Deocamdată, acum am egalat acea performanţă reuşit cu mulţi ani în urmă. Mai mult, am văzut un zâmbet pe faţa lui Bosoi, căruia i-a decedat tatăl acum câteva zile. Cu Steaua am făcut un joc apreciat de toată lumea, am jucat de la egal la egal, am avut ocazii şi doar execuţia lui Budescu a făcut diferenţa. Astăzi am jucat la rezultat şi aşa vom juca de aici încolo, doar la rezultat”, a declarat Flavius Stoican după meci.

Cu punctul câștigat în meciul cu CFR Cluj, CSM Poli Iași a acumulat 21 de puncte, moldovenii fiind pe locul 6 în play-off.