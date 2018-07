Florin Bratu: „Am încercat în amicale să urmăm stilul de joc din campionat!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a dezvăluit că echipa pe care o pregătește va parafa zilele acestea două transferuri importante.

Tehnicianul alb-roșilor susține că a primit asigurări din partea conducerii că aceste transferuri vor fi finalizate în cel mai scurt timp și spune că încă nu a găsit formula ideală pe care să mizeze la startul noului sezon competițional al Ligii I, unul în care în etapa a doua va întâlni marea rivală, FCSB.

„Eu sper să mai vină doi fotbaliști zilele acestea. Suntem în discuții și sper să se rezolve. Nu cred că va pleca niciun jucător”, a declarat Florin Bratu.

Tehnicianul a spus după jocul pe care elevii săi l-au terminat nedecis cu Zaglebie Lubin, scor 1-1, că în cantonamentul din Polonia a încercat să urmeze același stil de joc ca și în partidele din campionat.

„Am jucat cu o echipă importantă a Poloniei. Suntem încă în căutări, vrem să găsim o formulă de joc. Am înscris opt goluri și am primit unul singur în trei meciuri. Cu ce avem la Dinamo încercăm să facem față în sezonul viitor.Amicalele sunt importante, așa te formezi. Trebuie să tratăm meciurile amicale cu seriozitate. Vrem să urmăm stilul de joc din amicale și în campionat”, a declarat Florin Bratu într-o intervenție la Digi Sport.

În altă ordine de idei, principalul alb-roșilor a mărturisit că șansele ca fotbalistul de bandă dreaptă venit în probe în cantonamentul din Polonia, Thomas Horsten are șanse minime de a fi păstrat în lot.

„Fotbalistul de la PSV (n.r. – Thomas Horsten) n-a confirmat momentan. A venit după o perioadă în care nu s-a antrenat. E complicat, nu și-a găsit ritmul. Nu are ritmul nostru. Timp nu avem și răbdare nu există!”, a conchis Bratu.