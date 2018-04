Florin Bratu: „E o victorie importantă pentru noi!”

Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo, a declarat că victoria elevilor săi la Botoșani, scor 1-0, a fost una meritată. Bratu a ținut să-și felicite jucătorii pentru devotament și pentru că au reușit să se impună deși au evoluat în inferioritate numerică aproape o repriză.

„E o victorie importantă pentru noi. Din fericire jucătorii au avut o reacție bună după eșecul cu Juventus. Au arătat că au valoare, ceea ce știam. Am câștigat în 10 oameni. Moldoveanu a înscris, Ricardo Grigore a debutat. E un mare plus. Am jucat împotriva unui adversar greu”, a declarat Florin Bratu după joc.

Tehnicianul a dezvăluit că după meciul pierdut cu juventus București nu a dormit deloc și a ținut să precizeze că mizează în continuare pe Gabriel Torje, singura condiție fiind ca acesta să se schimbe.

„Nu am dormit după eșecul cu Juventus. Am vorbit mult cu jucătorii, i-am făcut să înțeleagă că suntem la Dinamo, un club pe care trebuie să-l respectăm. Gabi a greșit, a plătit pentru asta. A rămas acasă. Dar nu este exclus din lot, e la dispoziția echipei, a clubului. Dacă voi vedea în săptămânile următoare o schimbare, va intra în planurile mele”, a conchis Florin Bratu.

În minutul 90, Bratu l-a trimis în teren pe fundașul central Ricardo Grigore, cel care i-a luat locul croatului Ivan Pesici. Au fost primele minute ale lui Ricardo Grigore în Liga I. Fotbalistul are 18 ani, e crescut de Dinamo, iar anul trecut a fost titular în echipa care a câștigat titlul în Liga Elitelor U19, chiar cu Florin Bratu antrenor.