Florin Bratu spulberă visul „câinilor”: „Nu mă gândesc la titlu!”

Visul fanilor „câinilor” la titul de campioni ai României a fost spulberat defeniitiv de Florin Bratu.

Tehnicianul lui Dinamo a declarat într-o conferință de presă că echipa sa nu are forța în noul sezon care va debuta vineri în Liga I să lupte pentru campionat.

„Ne aşteaptă un început de campionat foarte dificil. Nu mă gândesc la titlu şi sunt foarte sincer când spun asta. Am încredere că jucătorii mei vor pune în practică tot ceea ce am exersat la antrenamente şi cred eu că suntem pregătiţi 100% pentru acest debut de campionat dificil, dar provocator. Am ştiut exact unde vin şi care sunt posibilităţile la Dinamo. Pot apărea ceva întăriri săptâmâna viitoare, dar nu bombe, Doamne fereşte! Am fost adus aici să întineresc echipa, pentru că ştiam foarte mulţi jucători tineri. Momentan avem în lot 10 jucători sub 21 de ani, iar asta spune multe. Avem şi jucători cu experienţă la dispoziţie şi vreau să fac această îmbinare pentru că îmi doresc echilibru la echipă”, a declarat Florin Bratu.

Tehnicianul a afirmat că are încredere că tinerii pe care îi va arunca în luptă în acest sezon, vor reuși să suplinească lipsa experienței cu rigorile tactice pe care el le-a impus și le va impune.

„Cel mai important este ca jucătorii mei să se subordoneze rigorilor tactice, pentru că nimeni nu s-a născut cu experienţă. Am încredere în ei şi, dacă fac parte din lotul actual al lui Dinamo, cred că sunt capacitaţi la maximum să facă faţă acestui nivel. Trebuie să facă faţă!”, a mai spus Florin Bratu.

Dinamo va debuta în noul sezon competițional al Ligii I cu un meci pe teren propriu contra celor de la FC Voluntari, duelul fiind programat duuminică de la ora 21:00 în Șoseaua Ștefan cel Mare.