Florin Chilian, scrisoare deschisă după ce Dani Mocanu a fost condamnat la 6 luni de închisoare cu executare pentru incitare la ură

Dani Mocanu a fost condamnat de Judecătoria Pitești la șase luni de închisoare cu executare pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare din cauza versurilor din melodia “Curwa”. După aflarea veștii, Florin Chilian a transmis o scrisoare deschisă Judecătoriei Pitești.

Instanța a obligat reprezentanții de la YouTube să înlăture videoclipul piesei, publicat pe platforma, dar şi toate videoclipurile conexe. Melodia “Curwa” este un pamflet, potrivit descrierii care apare pe contul lui Dani Mocanu de YouTube și a apărut pe 27 aprilie 2019. Decizia luată de magistrații Judecătoriei Pitești nu este definitivă.

Pe contul său de Facebook, Florin Chilian a transmis o scrisoare deschisă Judecătoriei Pitești.

”Onorata instanta,

In contextul in care in data de joi 28 aprilie ac #Manelistul #Dani #Mocanu a fost condamnat joi, de către #Judecătoria #Pitești, la șase luni de închisoare cu executare pentru infracțiunea de incitare la ură sau discriminare din cauza melodiei ”Curwa” si asa cum subliniaza in rechizitoriu procurorii dvs: „Piesa reprezintă „discriminare pe criteriul sex şi instigare la violenţă şi are ca efect crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare şi ofensatoare la adresa femeilor, cu atât mai mult cu cât mesajele transmise prin versurile şi videoclipul melodiei „Curwa“ sunt din partea unui artist cunoscut publicului larg, care legitimează astfel şi încurajează atitudinile misogine” dar si faptul ca: „in data de 27.04.2019, inculpatul a încărcat pe platforma online YouTube un videoclip filmat şi montat anterior, prin intermediul căruia a instigat publicul larg la ură şi discriminare împotriva femeilor. La finalul lunii noiembrie 2019, videoclipul înregistra peste 18 milioane de vizualizări şi a generat venituri de aproximativ 34.000 USD, ce au constat în drepturi de publicitate aferente videoclipului”.

In anul 2004 am compus, scris, cantat si interpretat precum si publicat ca un nemernic piesa #Zece, piesa in care se regaseste fara echivoc un indemn la practicarea vrajitoriei precum si la daruirea acesteia persoanei iubite, fapt incriminat de Sfanta Inchizitie inca de pe vremea intunecatului Ev mediu.

A se vedea versul care ma tradeaza:”Ape, lanturi fermecate, si tot cerul peste ele Pentru tine toate” – Las aici, mai jos, dovada crimei ce ma incrimineaza.

(…) Onorata instanta, ce facem cu Presedintele Romaniei?!!! Acesta, presedintele in exercitiu al Romaniei, satannis cum i se mai spune cald, fierbinte si tandru in mediul intim al apropiatilor, satannis care era iesit cu geaca rosie profund neconstitutionala la proteste, indemnand astfel la ura intre romani. Ce facem cu acest presedinte care si-a recunoscut paternitatea crimei de la Colectiv cu declaratia lipsita de echivoc: „A fost nevoie sa moara oameni…”. Ce facem cu acest presedinte care odata cu declaratia lui ca: „Avem peste 3000 de paturi la #ATI” a condus la moartea oamenilor bolnavi pe holurile spitalelor pentru ca evident ca nu erau atitea paturi si declaratia lui a facut ca achizitionarea acestora sa se opreasca?!…

Hai ca cu cum necum cu hartistii astia din Romania, mocani au ba, o cam sa zicem rezolvarati dar cu Presedintele Romaniei ce facem?!…”, se arată în scrisoarea deschisă a lui Florin Chilian.