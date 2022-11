Florin Motroc, dezvăluiri haioase! În ce ipostază și-a prins antrenorul jucătorii: ”Nu am știut cum să reacționez”

Episodul 8 din emisiunea online „Pro Sport Funny” îl are invitat pe antrenorul Florin Motroc. Selecționerul a povestit atât despre peripețiile ca antrenor în zona Golfului, dar și o întâmplare haioasă cu jucătorii de la Al-Ittihad, unde a fost antrenor.

După 12 ani de antrenorat în zona Golfului, Florin Motroc a adunat o mulțime de peripeții și povești cu fotbaliștii din zonele arabe.

”Este foarte greu să-i faci nemți pe arabi. Când eram în Arabia Saudită la Al-Ittihad, nu mai pierduseră de 2 ani, aveau niște jucători extraordinari. Era primul meu meci ca principal. Jucam cu echipa Etihad la ei acasă, când am ajuns în orașul lor, Dammam, și am vrut să vorbesc cu doctorul să le facă un meniu jucătorilor. Împreună cu doctorul am pregătit meniul, însă, jucătorii nu au mâncat.

L-am întrebat pe doctor de ce nu au mâncat și mi-a spus că nu le-a plăcut, că ei nu mănâncă așa ceva.

Vezi și: FLORIN PRUNEA, DEZVĂLUIRI HAZLII DESPRE CORNEL DINU. DE CE SURPRIZĂ A AVUT PARTE FOSTUL MARE PORTAR

În fine, sportivii au plecat în camere și la un moment dat, eu stăteam în recepție și vedeam ”transporturi” cu pungi spre lift. Eram cu un secund și l-am întrebat ce se întâmplă, să-i urmărească pe indivizii respectivi să vadă dacă se duc la băieții noștri în camere.

Se duceau într-o camera unde s-au strâns toți jucatorii mei. Când mă duc la ei văd că aveau o masă întinsă pe podea plină cu mâncare de la KFC. Nu am știut cum să reacționez. Ce fac acum? Jucătorii au amuțit.

Nu rezolvam nimic dacă făceam scandal. M-am pus cu ei la masă și le-am zis așa: ”Dacă mâine aveți probleme la meci o să mâncați ce vă spun eu, dacă nu, o să mâncați de unde ați luat voi în seara asta”.

A doua zi am bătut cu 1-0 și jucătorii au venit la mine și mi-au spus că nu era KFC. Era o locație renumită în oraș pentru preparatele astea de pui și ei, de fiecare dată când ajungeau în oraș, mergeau și mâncau acolo. Îți dau seama că eu nu aveam de unde să știu”, a povestit antrenorul Florin Motroc pentru „Prosport Funny”.