Fosta sotie a lui Giani Kiriță și-a făcut iubit mai tânăr cu 15 ani decât ea. Primele imagini cu Dana și băiatul de 25 de ani

Dana Milu a fost măritată cu Giani Kiriţă, căruia i-a dăruit doi copii, pe Roxana şi pe Marco. Cei doi au divorţat, însă, în 2007, după aproape cincisprezece ani de relaţie şi șapte de căsnicie. De atunci, Dana nu şi-a mai asumat nici o relaţie sentimentală oficială, preferând să se dedice creşterii celor doi copii.

Bruneta a decis într-un final să își refacă viața și s-a cuplat cu un tânăr mai mic cu 15 ani decât ea. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împărtășit și prietenilor virtuali acest lucru. Potrivit Wowbiz.ro, Roberto Cristian nu are mai mult de 25 de ani, fiind aproape de aceeași vârstă cu fiica fotbalistului.

Serile trecute, cei doi s-au fotografiat împreună pe capota unei maşini, în faţa Palatului Parlamentului, şi şi-au trimis zeci de inimioare pe paginile de socializare.

Giani Kiriță și Dana au fost căsătoriți 15 ani

Giani şi Daniela s-au căsătorit în 2000. Pe vremea aceea, fotbalistul era căpitanul dinamoviştilor, iar naş le-a fost Cristi Borcea. “Nunta cu Dana am facut-o din banii pe care i-am primit de la Dinamo pentru titlul de campion castigat in 2000. A fost o petrecere mare la hotelul Bucuresti, unde am avut peste 200 de invitati”, dezvăluia Giani la un moment dat.